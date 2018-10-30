Нелегальные торговцы вернулись в Апраксин двор через несколько дней после очередной зачистки

Очередной рейд против незаконной торговли в Апраксином дворе провел комитет по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) 30 октября. Как рассказали «Фонтанке» в ведомстве, как и на прошлой неделе, демонтажу подверглись нелегальные пристройки около корпуса 23, принадлежащего ООО «Меркатор».

26 октября сотрудники комитета выявили и снесли 14 точек по продаже одежды и обуви, во вторник там снова нашли два прилавка, которые также демонтировали.

Также ККИ убрал незаконно размещенный навес на четыре торговых места около корпуса 39. Узнать, кто вел на них нелегальную торговлю, не удалось.

Апраксин двор расположен на территории, ограниченной улицами Садовой, Ломоносова, набережной реки Фонтанки и Апраксиным переулком. Он является памятником архитектуры регионального значения. Ранее преобразованием рынка занималось ООО «Главстрой-СПб» Олега Дерипаски, но Смольный прекратил с ним сотрудничество. Новым партнером города летом 2018 года стал концерн «Питер». Входящая в его состав «Инвестиционно-строительная компания Апраксин двор» в 2018 году обещала приступить к реконструкции комплекса и в течение семи лет вложить в него 5,1 млрд рублей.