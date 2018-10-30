Конституционный суд Ингушетии признал соглашение о границе с Чечней незаконным

Конституционный суд (КС) Республики Ингушетии проверил соответствие соглашения о границе с Чечней основному закону региона. И пришел к неутешительным выводам для Рамзана Кадырова, который активно поддерживал договор.

«Признать Закон Республики Ингушетия от 4 октября 2018 года № 42-РЗ «Об утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой» не соответствующим Конституции Республики Ингушетия», – говорится 30 октября в решении суда.

Заявители настаивали, что закон об изменении границ республики не может быть принят без референдума. Суд согласился с этим, отметив в итоговом решении, что «изменение границ территорий, в которых осуществляется местное самоуправление, допускается с учетом мнения населения». Судьи отдельно подчеркнули, что «оспариваемый закон принят Народным Собранием Республики Ингушетия путем тайного голосования депутатов», а тайно выражать свое мнение парламентарии имеют право только в особых случаях — например, при выражении недоверия или прекращении полномочий должностных лиц. Но никак не при принятии законов.

Таким образом, ратифицированный ингушским парламентом договор «не порождает правовых последствий для органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан в Республике Ингушетия», – говорится в постановлении КС. Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.