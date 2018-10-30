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Общество
30.10.2018 15:38
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Конституционный суд Ингушетии признал соглашение о границе с Чечней незаконным

Конституционный суд (КС) Республики Ингушетии проверил соответствие соглашения о границе с Чечней основному закону региона. И пришел к неутешительным выводам для Рамзана Кадырова, который активно поддерживал договор.

«Признать Закон Республики Ингушетия от 4 октября 2018 года № 42-РЗ «Об утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой» не соответствующим Конституции Республики Ингушетия», – говорится 30 октября в решении суда.

Заявители настаивали, что закон об изменении границ республики не может быть принят без референдума. Суд согласился с этим, отметив в итоговом решении, что «изменение границ территорий, в которых осуществляется местное самоуправление, допускается с учетом мнения населения». Судьи отдельно подчеркнули, что  «оспариваемый закон принят Народным Собранием Республики Ингушетия путем тайного голосования депутатов», а тайно выражать свое мнение парламентарии имеют право только в особых случаях — например, при выражении недоверия или прекращении полномочий должностных лиц. Но никак не при принятии законов.

Таким образом, ратифицированный ингушским парламентом договор «не порождает правовых последствий для органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан в Республике Ингушетия», – говорится в постановлении КС. Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Справка:

Вопрос о границе между двумя кавказскими республиками возник в 90-х годах после распада Чечено-Ингушской АССР. Первая попытка официально разделить два субъекта была предпринята властями еще в 1993 году и привела к вооруженному конфликту. 26 сентября 2018 года глава Ингушети Юнус-Бек Евкуров и его чеченский коллега Рамзан Кадыров договорились о закреплении административной границы между регионами. Договор между субъектами России предусматривает равноценный обмен территориями Надтеречного района в Ингушетии и Малгобекского района в Чечне. 4 октября государственные СМИ сообщали, что парламент Ингушетии одобрил документ «большинством голосов». Однако сами депутаты, которые выходили к собравшимся, говорили, что документ, напротив, «большинством голосов» одобрен не был. В тот же день охрана главы Ингушетии применила оружие для разгона собравшихся, стреляя в воздух. А глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что соглашение о границе было одобрено парламентом Чечни.

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