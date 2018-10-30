«У него огромный опыт управления городским хозяйством». Дмитрий Козак похвалил Беглова и сказал, что не будет участвовать в выборах губернатора Петербурга

Вице-премьер Дмитрий Козак не собирается участвовать в выборах губернатора Петербурга. Об этом он заявил 30 октября.

«Я исключаю возможность выдвижения своей кандидатуры на пост губернатора Петербурга», – цитирует его «Интерфакс».

Козак отметил, что считает врио губернатора Александра Беглова достойным кандидатом.

«У него огромный опыт управления городским хозяйством, Петербург - это огромный сложный организм, который требует профессиональных качеств… Его [Беглова] опыт управления городским хозяйством достаточен, чтобы поддерживать прекрасный, сложный город в надлежащем состоянии», – сказал Козак.

Александр Беглов занял место временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга 3 октября, сразу после отставки Георгия Полтавченко. Новый, пусть и временный, глава города уже успел получить ласковое прозвище дядя Саша, раскатать чиновников при обсуждении Генплана и возмутиться дефицитным бюджетом, посоветовав при этом всем затянуть пояски.

Что касается Дмитрия Козака, то он был в числе потенциальных кандидатов в губернаторы Петербурга. В этом списке, помимо него, есть глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, оппозиционеры Ксения Собчак, Оксана Дмитриева, а также глава ФАС Игорь Артемьев.