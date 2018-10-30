25 фугасов, туннель для лосей и неуважение водителей. Досрочный ввод участка трассы «Скандинавия» на самом финише

До конца 2018 года водители смогут использовать все шесть полос участка трассы «Скандинавия» от Петербурга до областного поселка Огоньки. Реконструкция первого участка завершается практически за год до прописанного контрактом срока, остались последние штрихи.

Константин Селин/"Фонтанка.ру"

В начале осени в управлении федеральных дорог «Северо-Запад» заявили, что открыть движение на участке «Скандинавии» с 52-го км по 65-й км планируют до конца октября 2018 года, то есть ровно на год раньше срока, предусмотренного соглашением с компанией «ВАД», которая увеличивает количество полос на дороге. Как сообщил «Фонтанке» технический руководитель контракта АО «ВАД» Александр Александров, досрочный дедлайн немного передвинули. Теперь строители обещают закончить до конца 2018 года.

Реконструкция всей трассы «Скандинавия» началась в 2015 году и разделена на пять этапов. Главная цель – превратить двухполосную дорогу длиной почти 200 км, по которой в сутки проезжают более 42 тысяч автомобилей, в шестиполосную магистраль между Петербургом и Выборгом и четырехполосную – между Выборгом и Финляндией.

Первым стал отрезок с 47-го по 65-й километр, стоимость работ составила 11,1 млрд рублей, а в качестве дедлайна была установлена середина осени 2019 года. В октябре 2016 года строители закончили расширение с двух до шести полос на участке с 47-го по 52-й км, а к октябрю 2018 года закончили почти весь этап.

Препятствием для ввода трассы в октябре стали работы, связанные с безопасностью движения. В частности, участок еще не целиком огорожен, и продолжается установка опор, которые потом будут использоваться для монтажа оборудования пункта весогабаритного контроля на 55-м км трассы. Кроме того, «Скандинавия» с 52-го по 65-й км пока что не оборудована камерами, фиксирующими нарушения, и датчиками интенсивности, которые замеряют плотность автомобильного потока. Все это техническое разнообразие также должно будет пройти процесс пусконаладки, и уже только после этого участок откроют для автомобилистов.

На вопрос о том, что позволяет закончить раньше срока, технический руководитель контракта АО «ВАД» Александр Александров ожидаемо ответил: инновационные технологии, новое оборудование и замечательные кадры. Он заверил, что на качестве работ повышенные темпы никак не скажутся, а сама трасса обойдется без ремонта 7 – 10 лет.

«Хотелось поскорее сделать людям добро. Теперь на участке по три полосы движения в обе стороны, соответственно, поток может увеличиться в 3 – 4 раза. Древние города нам не попадались, но здесь проходили ожесточенные боевые действия во время войны с Финляндией, и нам приходилось делать разминирование. Попадались в основном фугасы, порядка 25 штук. Самым сложным в работе было добиться от водителей нормального отношения к строителям. Около 80% водителей не соблюдали установленный скоростной режим, что влияло на нашу безопасность», – рассказал Александров.

Отдельно отметил менеджер компании «ВАД» наличие на участке скотопрогона – специального туннеля для мигрирующих лосей, который позволит им проходить под «Скандинавией». Место было выбрано после анализа основных маршрутов движения рогатых животных. От попадания на дорогу лосей и другую лесную живность отделяет специальное сеточное ограждение высотой около двух метров. С дороги его практически не видно.

По ранее заявленным планам, в 2018 году уже должна была начаться реконструкция второго участка – с 65-го по 100-й км, который первоначально предполагалось расширить за 17 млрд, но в итоге сумма может вырасти до 25 млрд рублей. Соответствующий конкурс должны были провести еще в 2017 году, но в итоге перенесли на 2018 год и до сих пор не объявили. В упрдор «Северо-Запад», который будет заказчиком этих работ, ни точную сумму контракта, ни дату начала конкурсных процедур назвать не смогли, сообщив лишь то, что сейчас идет подготовка. Осенью прошлого года «ВАД» выиграл контракт на 689 млн рублей, по которому занимается подготовкой территории строительства «Скандинавии» с 65-го по 100-й км. Расширить 35 км дорожного полотна будущий подрядчик, которым, вероятно, также станет компания «ВАД», должен к 2021 году.

К 2027 году ожидается реконструкция трассы с 100-го по 134-й км, к 2028 году до шести полос должен расшириться отрезок с 134-го по 160-й км. Заключительный, пятый, этап у границы с Финляндией – от 160-го до 203-го км. Окончание работ – 2030 год. В ценах 2014 года все ступени реконструкции стоили примерно одинаково – около 20 миллиардов. Самым дорогим должен был стать финиш, расширение которого, как планируется, обойдется в 21 миллиард рублей.

Технический руководитель контракта АО «ВАД» Александр Александров допустил, что раз на одном участке успели на год раньше заявленного, то и на финальной стадии есть вероятность закончить досрочно, то есть в 2029 году. Впрочем, слово «досрочно» применимо только к заново установленным срокам – еще в прошлом году предполагалось, что всю трассу сделают к 2028-му. Изменение сроков – это уже тенденция: в 2015-м говорилось, что трассу закончат к 2025 году. Еще раньше в качестве момента «Х» назывался 2022 год, а до этого — 2019-й.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»