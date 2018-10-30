«Единых методических рекомендаций по созданию семьи не существует». Комитет по образованию проверит организацию православной конференции в 41-й гимназии

Комитет по образованию проверяет информацию об организации в гимназии № 41 Приморского района конференции «Наши приоритеты в современном мире». Как ранее писала «Фонтанка», ее участников вместо уроков отправили слушать священников, которые рассказывали о создании семьи и раздали пособие, где рекомендуется отказаться от близости до брака.

Как рассказали нашему изданию 30 октября в комитете по образованию, исполняющая обязанности директора гимназии уже написала объяснительную о мероприятии, которое состоялось в школе еще 20 октября.

«В работе конференции принимали учащиеся школьники 9 – 10-х классов по желанию, на добровольной основе. За неделю до этого, 13 октября, в день открытых дверей на родительских собраниях о проведении этой конференции были проинформированы родители», – утверждает директриса. Напомним, что с «Фонтанкой» руководство школы говорить отказалось.

В комитете по образованию уточнили, что в открытии конференции принял участие заместитель председателя отдела по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии Александр Розмыслов, после чего участники распределилась по секциям – «Образование и карьера в перспективе», «Отношения между молодым человеком и девушкой, семья в перспективе», «Отношения между родителями и самостоятельность», «Здоровье и спорт». По мнению чиновников, неудивительно, что интерес старшеклассников вызвала секция, посвященная отношениям молодых людей и девушек. Как считают в комитете, на секции анализировались различные модели построения отношений; обсудив их, старшеклассники могли сами для себя решить, какая из моделей им ближе.

«Тема отношений между молодыми людьми и девушками, конечно, непростая. Единых методических рекомендаций по созданию семьи и однозначного ответа на вопрос «а как надо?» не существует. Но это не значит, что эти вопросы с детьми вообще не нужно обсуждать. Прежде всего, ребят надо учить уважать убеждения друг друга, надо рассказывать им про разные традиции семейных отношений, которые существуют в мире. А эти традиции бывают как светские, так и религиозные. Школьная конференция – хороший способ спокойно и вдумчиво обсудить волнующие детей вопросы», – считает председатель комитета по образованию Жанна Воробьева.

В ведомстве подчеркнули, что обращений от учащихся гимназии № 41 или их родителей по вопросу организации конференции «Наши приоритеты в современном мире» не получали.