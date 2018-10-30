Уголовный розыск нашел «Мерседес» за 7 млн, угнанный у директора кабаре в Петербурге

Угнанный «Мерседес» класса "люкс" нашли в Петербурге через полтора месяца после кражи.

Как ранее сообщала «Фонтанка», 14 сентября с улицы Шамшева, 2, на Петроградской стороне угнали белый Mercedes-Benz S-Class S 400 4MATIC. Стоимость машины класса "люкс" оценивается в 7,2 млн рублей. Автомобиль принадлежал эстонской фирме, но фактически на нем ездила директор петербургского кабаре.

В ГУ МВД РФ по городу и области 30 октября рассказали: сотрудники уголовного розыска Петроградского района нашли угнанную иномарку у дома №107 по проспекту Энгельса.

«Поиски автомобиля были затруднены тем, что за это время злоумышленники успели «перебить» VIN-номер, поменять государственный регистрационный знак и ряд внешних признаков, тем не менее автомобиль успешно был найден и возвращён владельцам», – отметили в главке.

Дело возбудили по статье о краже в особо крупном размере. Преступников, в отличие от самого «Мерседеса», не нашли.