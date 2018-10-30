Стартуют продажи квартир в новом доме ЖК «Цивилизации»

ПАО «Группа ЛСР»

«Группа ЛСР» вывела в продажу новый пул квартир в доме №11 жилого комплекса «Цивилизация», строительство которого компания ведет в Невском районе Санкт-Петербурга.

Предложение в проекте увеличилось на 1050 квартир площадью от 31 до 76 кв. м. Стоимость квадратного метра начинается от 86 тыс. рублей. Выбрать можно из однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир классических планировок, а также двух- и трехкомнатных вариантов евроформата. При этом акцент в доме №11 сделан именно на квартиры в формате «евро», которые сейчас столь популярны у покупателей. 41% предложения в доме приходится на двухкомнатные евроквартиры, 28% – на трехкомнатные. Разнообразие планировок позволит каждому покупателю выбрать вариант себе по душе, будь то двухсторонняя трехкомнатная квартира в формате «евро» с просторной и светлой кухней-гостиной или компактная однокомнатная с гардеробной в спальне или нишей под шкаф в прихожей. Все квартиры будут сданы с отделкой «комфорт».

Общая площадь дома №11 составляет почти 75 тыс. кв. м, продаваемая – почти 50 тыс. кв. м. В эксплуатацию он должен быть введен в IV квартале 2020 года, а передача ключей жителям планируется до 30 июня 2021 года.

Приверженцы здорового образа жизни и быстрого передвижения по городу оценят велопарковку на 185 мест рядом с домом. Для автовладельцев в непосредственной близости от дома будут построены два отдельно стоящих паркинга, в каждом из которых предусмотрено по 100 машино-мест.

Жилой комплекс «Цивилизация» – один из масштабных проектов «Группы ЛСР», который строится между Октябрьской набережной, Дальневосточным проспектом и улицей Крыленко в Невском районе Санкт-Петербурга. Здесь появится почти 800 тыс. кв. м недвижимости, большое количество объектов торговой, бытовой и социальной инфраструктуры, более 200 тыс. кв. м будет отведено под зоны рекреации.

Концепция ландшафтного благоустройства включает пешеходную прогулочную аллею, собственную площадь и облагораживание набережной. Территория будет максимально озеленена: планируется высадка деревьев и кустарников, устройство газонов и клумб. Во дворе домов появятся тренажерные и детские площадки, зоны отдыха для взрослых и детей.

На первых этажах жилых корпусов разместятся магазины и сервисные предприятия, что будет дополнено ресурсами района, поскольку всего в десяти минутах езды от комплекса располагаются несколько крупных гипермаркетов, торгово-развлекательных центров, строительных магазинов, множество социальных объектов. По мосту Александра Невского на автомобиле или общественном транспорте можно быстро добраться до центра города. Станция метро «Улица Дыбенко» – в 15 минутах ходьбы от «Цивилизации», а близость к КАД обеспечит удобный выезд за город.

Полностью реализовать проект «Группа ЛСР» планирует к 2025 году.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

Комплекс «Цивилизация» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/tsivilizatsiya/documents/