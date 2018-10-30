Товарооборот между Россией и Финляндией вырос на четверть. РФ планирует выйти на докризисный уровень

Товарооборот между Россией и Финляндией за восемь месяцев 2018 года увеличился на 25,5% – до 10 млрд долларов – в сравнении с аналогичным периодом 2017-го. Об этом на заседании российско-финляндской межправительственной комиссии в Петербурге 30 октября заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак.

"Мы надеемся, что уже в следующем году мы сможем выйти на показатели докризисного периода, до 2014 года", – сказал Козак.

Финляндия по внешней торговле России поднялась с 15-го на 13-е место, в последний раз такое было в 2010 году, отметил вице-премьер.

Сейчас среди торговых партнеров Финляндии Россия занимает третью позицию после Германии и Швеции. "У нас также есть возможность, как это было в 2010 году, занять первое место по товарообороту с Финляндией", – уверен вице-премьер.

Объем накопленных прямых инвестиций Финляндии в Россию, по словам Козака, на 1-й квартал 2018 года составил 4 млрд долларов, России в Финляндию – 3 млрд долларов. В качестве примера крупных инвесторов вице-премьер назвал энергетический концерн Fortum, финского производителя молочной продукции Valio и производителя шин Nokian Tyres.