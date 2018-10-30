WADA формирует экспертную комиссию для работы в Московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало формировать экспертную комиссию для работы в закрытой Московской антидопинговой лаборатории, что является последним невыполненным условием для восстановления в правах Российского агентства по борьбе с допингом. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ТАСС, в комиссию войдут эксперты WADA и представители России.

Вопросы доступа в Московскую лабораторию, а также получение данных с последующей перепроверкой подозрительных допинг-проб обсудят на заседании исполкома организации в Баку в ноябре.

В 2015 году исполком WADA дисквалифицировал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). 20 сентября 2018 года исполком WADA большинством голосов поддержал решение восстановить статус РУСАДА. До конца года российская сторона обязана предоставить доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории. В противном случае РУСАДА может быть вновь лишено статуса.