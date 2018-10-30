Россияне стали активнее занимать, чтобы покрыть старые долги. На рефинансирование займов выдали почти 70 млрд рублей за полгода

В России за первое полугодие 2018 года на рефинансирование старых долгов выдан рекордный объем потребительских кредитов — 68,3 млрд рублей, что превышает результат за аналогичный период прошлого года в 1,7 раза.

Средняя сумма займа на эти цели выросла за год на 17% и составила 520 тыс. рублей. А количество подобных договоров увеличилось до 131 тысячи — против 92 тысяч годом ранее. Доля рефинансирования во всех выданных за это время кредитах достигла 2,28%, увеличившись сразу на 0,78 процентных пункта, пишет «Коммерсантъ» 30 октября.

Рекордным стал июль, в котором россияне особенно активно взялись закрывать старые автокредиты и кредитные карты, по которым статистика показала рост больше, чем в два раза. В мае рекордное увеличение почти в три раза показывала ипотека.

Как писала «Фонтанка», рефинансированием старых долгов, новыми займами в банках, распродажами в магазинах и микрофинансированием россияне пытаются удержать привычный образ жизни на фоне падения доходов и надувают кредитный пузырь.