Не народное голосование. Как на самом деле выбирали названия для аэропортов

Большинство жителей Петербурга не поддерживает присвоение аэропорту Пулково дополнительного имени. Но за них уже решили. Варианты выбирали в узком кругу.

Светлана Холявчук/Интерпресс

Общественная палата России 30 октября закончила формировать лонг-листы на голосование по присвоению аэропортам страны имен выдающихся людей. На помпезный проект откликнулись 86 тысяч человек – меньше двух тысяч на каждый аэропорт. Но и их голоса не имели никакого значения.

Конкурс по неймингу аэропортов называется «Великие имена России». На первом этапе регионы, как указано в условии, должны были провести публичные обсуждения и составить список имен-претендентов.

«Проект делается для людей и ради людей, которым не безразличны отечественная история и имидж родного края», – заявлял секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев.

Идея конкурса на народное обсуждение не выносилась. Сайт «Великиеимена.рф» создан 24 сентября 2018 года – за две недели до презентации проекта Общественной палатой.

Проект представили 4 октября, а общественным мнением о его целесообразности организаторы поинтересовались только 21-го. ВЦИОМ провел телефонный опрос и подавляющего одобрения не услышал.

«Инициативу присвоить аэропортам имена выдающихся россиян одобряют 53% жителей городов-миллионников, 50% жителей крупных городов и 48% жителей сел, – говорится в отчете социологов. – Реже всего в поддержку инициативы выступают жители Москвы и Санкт-Петербурга (44%)».

Лонг-листы тоже составлял не народ, а узкая категория статусных горожан, объединенная в общественные советы районов. В них состоят чиновники, бизнесмены, руководители вузов и предприятий, священнослужители. В Петербурге одним из первых свою тройку номинантов представил общественный совет Адмиралтейского района.

«Мы пришли на совещание. Нам раздали анкеты, мы тайно вписали имена. Потом состоялся подсчет голосов. У нас победили Дмитрий Менделеев, Петр Первый и Александр Невский», – рассказал «Фонтанке» настоятель собора Святой Живоначальной Троицы протоиерей Геннадий Бартов.

Некоторые члены совета на совещании отсутствовали. Худрук театра «Санктъ-Петербургъ Опера» Юрий Александров сообщил «Фонтанке», что приглашение не получал, но голосовать бы не смог, так как находился на гастролях.

Варианты-победители от общественных советов вошли в общегородской лонг-лист, отправленный в Общественную палату России и опубликованный на сайте «Великиеимена.рф».

Мнение общественности учитывалось только после публикации лонг-листов, и максимум, что общественность могла сделать, – дополнять список. Единственным «народным» кандидатом в Петербурге стал Сергей Шнуров, за него проголосовало более 500 человек. Остальные десять персон выбраны, можно сказать, кулуарно, на уровне общественных советов. Это Петр Первый, Александр Невский, Екатерина Великая, Пушкин, Достоевский, Чайковский, Шостакович, маршал Леонид Говоров, Радищев, Менделеев.

В аннотации к конкурсу указано:

«Выбор названия для аэропорта – общественно значимое мероприятие, затрагивающее интересы различных групп: местных жителей, сотрудников аэропорта, пассажиров. Народное голосование – хорошая альтернатива административному решению, так как позволяет вовлечь в обсуждение максимальное число людей и учесть их мнение».

Общественная палата 30 октября сообщила, что в голосовании участвовало более 86 тысяч человек – в среднем 1,8 тысячи на аэропорт. Можно также учесть, что в пропаганде конкурса и сборе анкет с предложениями названий были задействованы, по официальным данным, 10 тысяч волонтеров – по пять на каждого участника голосования.

Одним из главных идеологов проекта выступил председатель патриаршего совета по культуре Тихон Шевкунов. Но его активность пропала даром. Шевкунов настаивал на полном ребрендинге некоторых аэропортов, чтобы Бесовец и Чертовицкое fontanka.ru/2018/10/04/111/ исчезли с аэрокарты страны, но остался в глубоком меньшинстве. По данным «Фонтанки», против переименования выступило бизнес-сообщество. Смена названия аэропорта повлечет траты в десятки миллионов рублей.

Замгендиректора управляющей аэропортом компании «Воздушные ворота Северной столицы» Денис Павшинский подтвердил, что полный ребрендинг в Петербурге точно не ожидается:

«Собственником аэропорта является Санкт-Петербург, и решение об изменении названия, на наш взгляд, является прерогативой жителей города. Как главный оператор аэропорта, наша компания поддерживает инициативу дополнения названия Пулково именем одного из великих людей в истории страны. По опыту мировой практики, присвоение дополнительного имени носит имиджевый характер и может не нести за собой смену юридического наименования, международного кода аэропорта и другой аэронавигационной и технической информации»

Следующий этап конкурса, формирование шорт-листов, начнется 31 октября и продлится до 7 ноября. Три варианта останутся после социологического опроса, который проведет ВЦИОМ. Победителей выберут общим голосованием, финальные итоги подведут 5 декабря.

Организаторами выбора имен выступают Общественная палата Российской Федерации, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество. Как указано на сайте конкурса, идея почерпнута с Запада:

«Традиция называть аэропорты человеческими именами зародилась в США, американцы по сей день остаются одними из самых активных ее последователей… Традиция давать аэропортам имена известных людей прижилась и в Европе».

Ваше мнение - Следует ли присвоить аэропорту Пулково имя одного из выдающихся людей? - Да, это правильная практика - Нет, это не нужно - Можно это сделать, но только в случае действительно народного голосования

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»