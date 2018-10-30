«Всем надо затянуть пояски». Беглов недоволен дефицитным петербургским бюджетом

Правительство Петербурга 30 октября рассмотрело вопрос о поправках к проекту бюджета на 2019 год. Предполагается, что ко второму чтению Смольный внесет уточнения по доходам на 5,5 млрд рублей. Тем не менее врио губернатора Александр Беглов снова остался недоволен комитетом по финансам.

Беглов, не дожидаясь принятия законопроекта о бюджете 2019 года в первом чтении, попросил профильное ведомство доложить о ходе подготовки поправок ко второму. Как сообщил на заседании правительства глава комитета по финансам Алексей Корабельников, уточнить отдельные показатели проекта закона стало возможно после принятия в первом чтении федерального бюджета, который обеспечивает поступление 1,4 млрд рублей в городскую казну. Также в ближайшее время Министерство финансов подсчитает, сколько средств уйдет регионам для обеспечения национальных программ, и тогда доходная часть еще больше увеличится. Сейчас, отметил Корабельников, можно говорить об увеличении доходов на 5,5 млрд рублей. При этом ряд комитетов отправили в финансовое ведомство заявки на дополнительные потребности, их набралось всего на 81 млрд рублей. По словам Корабельникова, правительству предстоит решить, что из заявленного наиболее важно.

В ходе обсуждения вопроса врио губернатора Александр Беглов заметил, что на дискуссии о бюджете отсутствуют депутаты Государственной думы и сенаторы Совета Федерации. «Что они там делают? У нас отгрызают кусок от города, а они молчат», – заявил он, имея в виду то, что федеральному центру Петербург отдает больше средств, чем получает обратно.

Также Беглов обратил внимание Корабельникова, что город живет не по средствам, размещая долгосрочные кредитные займы. По его словам, за заимствования предыдущих годов в проекте бюджета предусмотрены выплаты 16 млрд рублей. Он подчеркнул, что город разместил заём в виде облигаций в 2017 году на 30 млрд рублей, в 2018-м возьмет еще столько же, а в 2019-м уже на 52 млрд. По подсчетам Беглова, к 2020 году госдолг Петербурга составит 112 млрд, а доходы — 620 млрд рублей.

В ответ Корабельников отметил, что считает долгосрочные кредиты лучшим решением для обеспечения текущих потребностей города, а также подчеркнул, что стоимость краткосрочных и долгосрочных займов практически не отличается.

Врио губернатора Александр Беглов не согласился с таким подходом и попросил Корабельникова предоставить ему справку о том, как он предлагает гасить кредиты и за счет чего, в том числе учитывая необходимость тратить деньги на строительство школ и детских садов.

«Все заимствования должны быть разумные. Всем надо затянуть пояски, чтобы рачительно расходовать средства», – заявил Беглов.

Также он заметил, что городу пора находить дополнительные источники финансирования, в том числе в полной мере используя платные парковки. Вице-губернатор Игорь Албин на это заметил, что, в отличие от Москвы, Петербург не может использовать этот механизм из-за пробелов в законодательстве. «Давайте же проскочим в это узкое горлышко», – призвал врио губернатора.

Напомним, что 31 октября депутаты Законодательного собрания рассмотрят в первом чтении законопроект о бюджете на 2019 год. Согласно документу, доходы города запланированы на уровне 576,3 млрд рублей, расходы — 628,3 млрд рублей. Дефицит бюджета Петербурга в 2019 году должен составить почти 52 млрд рублей, а госдолг города увеличится с 7% до 15-20% от доходов.