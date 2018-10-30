Пожар в гостинице «Останкино» потушили

Возгорание в гостинице «Останкино» в Москве потушили, сообщает столичное ГУ МЧС.

«В 14:05 открытое горение было ликвидировано», – отметили в ведомстве, добавив, что горели личные вещи и мебель на площади 15 квадратных метров.

С вышележащих этажей спасено 42 человека, из здания было выведено 250 человек. Одному человеку понадобилась помощь медиков.

Напомним, информация о возгорании на улице Ботанической, 29, корпус 3, строение 2, поступила 30 октября в 13:42. Горело пятиэтажное здание гостиницы. Дым валил из окна второго этажа. Те, кто находились выше, кричали и просили о помощи.