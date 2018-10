Илон Маск стал в Tesla «господином Никто»

Илон Маск объявил, что на некоторое время покидает твиттер, и через несколько дней вернулся с неожиданным заявлением: он ушел со всех должностей в Tesla. «Я теперь Никто в Tesla», – цитирует твит Маска InsideEVs.

Deleted my Tesla titles last week to see what would happen. I’m now the Nothing of Tesla. Seems fine so far. — Elon Musk (@elonmusk) 29 октября 2018 г.

«На прошлой неделе я ушел со всех постов в Tesla, чтобы посмотреть, что произойдет. Я теперь Никто из «Теслы». Кажется, пока все нормально», – написал Маск.

Долго оставаться «никем» у Маска вряд ли получится. Хотя он сам признался, что его эксперимент удался: несмотря на то, что официально он как бы больше не гендиректор и не председатель совета директоров (а именно так, наверное, надо понимать его слова об «удалении всех званий в Tesla»), компания работает в нормальном режиме.

Более того, несмотря на информацию о начавшемся расследовании ФБР против Маска в связи с обвинениями в том, что он якобы заранее знал, что Tesla не в состоянии выпускать объявленное количество автомобилей (теперь-то выпускает), акции компании ползут вверх. Инвесторы, как пишет Barrons, не только не отворачиваются от Илона, а, наоборот, устами представителя одного из основных сторонних держателей акций – британской компании Baillie Gifford – заявляют: «Если [Маску] нужно больше капитала, мы были бы готовы его поддержать».

Так что трюк короля из «Золушки» — «ухожу в монастырь!» — у Маска не получится. Хотя поднять хайп в "Твиттере" уже удалось: подписчики наперебой стали предлагать ему новые «звания» в Tesla или как минимум сохранить некоторые старые.

«Создатель Продукта» было вашим самым крутым званием. Я бы сохранил по крайней мере хотя бы его», – предложил подписчик Фред Ламберт.

«Отлично подмечено, может, верну его себе!» – ответил Маск.

Product Architect was your coolest title. I would have at least kept that one. — Fred Lambert (@FredericLambert) 29 октября 2018 г.

Скорее всего, Маск, по его собственным словам, займет некий пост «президента» Tesla.

Legally required officers of a corporation are president, treasurer & secretary. Guess I have to keep 1st one or it will confuse the authorities. — Elon Musk (@elonmusk) 29 октября 2018 г.

Что можно перевести примерно так: «По закону в корпорации обязательными должностными лицами являются президент, казначей и секретарь. Думаю, мне придется занять первую должность, иначе власти меня не поймут».

Илон Маск хранил молчание в "Твиттере" почти все выходные. Вероятно, ему надо было убедиться, что все работает, заключает InsideEVs.