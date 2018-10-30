Происшествия
В Нижневартовске горят резервуары с нефтью. Горючее разлилось на площади 3 тысячи квадратных метров
Тысяча квадратных метров охвачены огнём на Хохряковской нефтеперерабатывающей станции в Югре. Пожар начался 30 октября в 13:25 по московскому времени.
По предварительным данным, пострадали двое рабочих, сообщает «Медуза» со ссылкой на РИА Новости. Объем резервуара, из которого разлилась нефть, составляет 5 тысяч кубометров. На данный момент площадь нефтяного пожара составляет 3 тысячи квадратных метров.
В тушении участвуют сотрудники пожарной охраны из Нижневартовска, к месту пожара следуют дополнительные силы МЧС.