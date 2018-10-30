Областной губернатор Дрозденко предложил «даже не обсуждать» метро в Буграх

Строительство станции метро в посёлке Бугры Всеволожского района Ленобласти не показалось губернатору региона хорошим поводом для обсуждения на встрече с местными жителями.

Слова Александра Дрозденко 30 октября приводит издание 47News. На встрече с жителями новостроек губернатору задали вопрос о том, зарезервирована ли земля под строительство метро в Буграх. Перспектива взволновала одного из участников встречи в связи с тем, что в посёлке сложно найти землю даже под строительство школы. Дрозденко согласился со второй частью вопроса о земельных сложностях, но строительство метро обсуждать отказался. «Никаких подписей и конкретных планов по метро в Буграх нет, хоть иногда и заявляют некие даты, 2030 год и далее. Предлагаю это даже не обсуждать», – заявил глава региона.

Проблемы с открытием новых станций есть и в Петербурге. «Проспект Славы», «Дунайская» и «Южная» должны быть сданы до конца текущего года. Ранее Смольный продлил контракт с «Метростроем» до мая 2019 года. Официально срок ввода в эксплуатацию перенесён не был, однако в риторике чиновников уверенности в открытии трёх новых станций до Нового года поубавилось. «Метрострой» отстаёт от графика выполнения работ с их начала в 2014 году. Из выделенного на достройку Фрунзенского радиуса бюджета на 2018 год потрачено лишь 22,4%.