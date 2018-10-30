Имена убитых прочли у Соловецкого камня в Петербурге в День памяти жертв политических репрессий

Длинные списки погибших в лагерях и расстрелянных политзаключённых читают у Соловецкого камня на Троицкой площади в Петербурге с полудня 30 октября.

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Цветы и зажженные свечи начали появляться у мемориального камня с утра. На Троицкую площадь с букетом гвоздик приезжал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов. К полудню, как передаёт корреспондент «Фонтанки», возле камня собрались горожане, чтение списка фамилий жертв репрессий начали депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский, актёр Сергей Мигицко.

Акция памяти «Возвращение имён» на площади продлится до семи часов вечера. Параллельно проходит мероприятие на Левашовском мемориальном кладбище. С 17 до 19 часов чтения пройдут у стен Феодоровского собора и у памятника Достоевскому на Большой Московской улице. После рабочего дня, в 18:30, акция начнётся в саду Фонтанного дома.

Акция в День памяти жертв политических репрессий – общероссийская. В столице она также проходит у Соловецкого камня, горожане приходят к мемориалу с предыдущего вечера.