Трамп объявил об отмене гражданства по праву рождения для нелегалов

Президент США намерен радикально бороться с нелегальными иммигрантами. Рожденным на территории Штатов перестанут автоматически давать гражданство.

«Мы единственная такая страна в мире, куда люди приезжают, чтобы рожать детей, которые потом станут гражданами Соединенных Штатов со всеми преимуществами. Это глупо, и этому нужно положить конец», – заявил 30 октября Дональд Трамп в комментарии нового шоу Axios телеканала HBO.

Президент подчеркнул, что это решение находится «в процессе».

Телеканал CNN указывает, что, скорее всего, Трампу не удастся внести изменения в законодательство своим указом, поэтому вопрос отмены гражданства по праву рождения придется рассматривать Верховному суду.

Напомним, что ранее администрация Трампа начала подготовку инициативы по ужесточению правил выдачи грин-карт. Кроме того, президент настаивает на немедленном выселении людей, которые находятся на территории страны без соответствующих документов.