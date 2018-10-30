Смертельное ДТП под Тулой: на гололёде опрокинулся автобус с учителями

Смертельное ДТП произошло утром 30 октября в Богородицком районе Тульской области. В попавшем в аварию рейсовом автобусе погиб мужчина. Еще несколько человек, в том числе ребенок, получили травмы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Тульской области, информация об аварии поступила в ведомство в 8:37. По предварительным данным, на въезде в деревню Ломовка водитель автобуса «ПАЗ» маршрута Богородицк – Щеглы не справился с управлением на скользкой дороге, и машина опрокинулась.

В момент аварии в автобусе находились 10 человек, в том числе несколько учителей местной школы. В ДТП погиб 41-летний мужчина. По информации МВД, еще три человека получили травмы, одного из них госпитализировали. Местные СМИ сообщают о двух пострадавших с незначительными травмами, в том числе 11-летнем мальчике.

В полиции отметили, что на момент ДТП асфальт на дороге был обледеневшим. Следственный комитет ведет проверку по факту произошедшего.

Видео: YouTube/Первый Тульский