В Москве загорелась гостиница «Останкино». Люди просят о помощи

Гостиница «Останкино» загорелась в Москве днем 30 октября. Из здания эвакуируют людей, сообщается об одном пострадавшем.

По данным столичного управления МЧС, пожар в пятиэтажном доме 29 по Ботанической улице начался в 13:42 мск. Огонь вспыхнул на втором этаже, откуда идет густой дым.

Радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на источник ТАСС передает, что в результате ЧП пострадал один человек. Из гостиницы уже спасли 12 человек, люди на верхних этажах просят о помощи.

Причины возгорания и его площадь пока не известны. Пожару присвоен второй номер сложности. На место ЧП следуют 24 пожарных расчёта.