Прокуратура отменила дело против вскрывшей себе вены активистки «Другой России». Полиция поспешила увидеть хулиганство в критике ФСИН

Прокуратура Северо-Восточного административного округа Москвы признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении Ольги Шалиной за акцию на полицейской выставке «Интерполитех». Она вскрыла себе вены и раскритиковала ФСИН.

Об отмене дела по статье 213 УК «Хулиганство» сообщает Telegram-канал организации «Правозащита Открытки», предоставившей Шалиной юридическую помощь. Следователь 30 октября уведомила адвоката и отменила допрос, назначенный на четыре часа дня.

Шалина находилась в НИИ скорой помощи Склифосовского, сегодня она выписана. Ее госпитализировали с резаными ранами рук с выставки «Интерполитех» 25 октября. Активистка забралась на стенд ФСИН, нанесла себе порезы и произнесла нелицеприятную речь в адрес пенитенциарной системы. В акции Шалиной полиция увидела хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия, совершенное по мотивам ненависти к социальной группе.

«Другая Россия» – незарегистрированная политическая организация. «Правозащита Открытки» – юридическое крыло «Открытой России» Михаила Ходорковского.