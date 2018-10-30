Фанатский клип Оксимирона на трек «Последний звонок» заблокировали в России. Активисты посчитали, что видео виновато в керченской трагедии

Фан-клип на песню Оксимирона «Последний звонок» стал недоступен на видеохостинге YouTube и во «ВКонтакте» 30 октября. На это обратили внимание поклонники российского рэпера.

При попытке посмотреть ролик через YouTube появляется надпись «Видео недоступно. Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов». «ВКонтакте» же требует установить самый новый Flash Player. Отметим, на официальном канале создателя фанатского клипа до блокировки ролик успел набрать почти 8 миллионов просмотров.

Вероятно, доступ к контенту был ограничен из-за жалобы жительницы Екатеринбурга Евгении Чудновец. Она заявила, что именно такие песни и клипы толкают детей на жестокость.

«Я считаю, что причиной трагедии в Керчи стал именно этот клип и текст песни. Влияние творчества одного из самых популярных рэперов Оксимирона на нашу молодежь сомнения не вызывает. Этот видеоряд и стихи, целью которого (я надеюсь) было «зарабатывание» популярности и денег, а не провокация к массовым убийствам, должен быть немедленно удален, дабы избежать повторения этих ужасных убийств наших детей», – написала Чудновец на своей странице в Facebook, добавив, что уже отправила жалобу в Роскомнадзор.

Затем она выразила надежду на то, что рэпер Оксимирон сам удалит свою песню, и начала искать встречи с ним.

Впрочем, Чудновец – не единственная, кто взвалил весь груз ответственности за Керчь на плечи рэп-исполнителя. Например, члены содружества ветеранских организаций «За други своя» также обратились в Роскомнадзор и попросили наказать Мирона Фёдорова (настоящее имя Оксимирона) за то, что он пишет такие плохие песни как «Последний звонок». К кому прислушались в ведомстве – к Чудновец или к ветеранам – неизвестно.