Фанатский клип Оксимирона на трек «Последний звонок» заблокировали в России. Активисты посчитали, что видео виновато в керченской трагедии
Фан-клип на песню Оксимирона «Последний звонок» стал недоступен на видеохостинге YouTube и во «ВКонтакте» 30 октября. На это обратили внимание поклонники российского рэпера.
При попытке посмотреть ролик через YouTube появляется надпись «Видео недоступно. Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов». «ВКонтакте» же требует установить самый новый Flash Player. Отметим, на официальном канале создателя фанатского клипа до блокировки ролик успел набрать почти 8 миллионов просмотров.
Вероятно, доступ к контенту был ограничен из-за жалобы жительницы Екатеринбурга Евгении Чудновец. Она заявила, что именно такие песни и клипы толкают детей на жестокость.
«Я считаю, что причиной трагедии в Керчи стал именно этот клип и текст песни. Влияние творчества одного из самых популярных рэперов Оксимирона на нашу молодежь сомнения не вызывает. Этот видеоряд и стихи, целью которого (я надеюсь) было «зарабатывание» популярности и денег, а не провокация к массовым убийствам, должен быть немедленно удален, дабы избежать повторения этих ужасных убийств наших детей», – написала Чудновец на своей странице в Facebook, добавив, что уже отправила жалобу в Роскомнадзор.
Затем она выразила надежду на то, что рэпер Оксимирон сам удалит свою песню, и начала искать встречи с ним.
Впрочем, Чудновец – не единственная, кто взвалил весь груз ответственности за Керчь на плечи рэп-исполнителя. Например, члены содружества ветеранских организаций «За други своя» также обратились в Роскомнадзор и попросили наказать Мирона Фёдорова (настоящее имя Оксимирона) за то, что он пишет такие плохие песни как «Последний звонок». К кому прислушались в ведомстве – к Чудновец или к ветеранам – неизвестно.
Справка:
Стрельба и взрыв в колледже 17 октября унесли жизни 20 студентов и сотрудников учреждения, 73 оказались в больницах. Виновником трагедии следствие считает 18-летнего студента Владислава Рослякова, его тело с огнестрельным ранением было найдено в библиотеке колледжа.
Евгения Чудновец – воспитательница и активистка из Екатеринбурга. В ноябре прошлого года её осудили по ст. 242.1 УК РФ («Распространение материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних») из-за того, что она сделала репост в социальной сети «ВКонтакте» видео с издевательствами над ребенком в лагере. Воспитательница пояснила, что репостнула ролик для того, чтобы привлечь внимание к этому инциденту. Суд назначил Чудновец наказание в виде лишения свободы на полгода в колонии общего режима. Позднее ей снизили срок на месяц, а затем и вовсе отменили приговор.