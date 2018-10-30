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Общество
30.10.2018 14:08
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«Это борьба за разрушение единственной мощной православной силы в мире». Патриарх Кирилл назвал РПЦ «островом свободы», который хотят уничтожить

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что действия Константинополя по предоставлению автокефалии Украинской церкви — это попытка нанести удар по православию. Как передает «Интерфакс», об этом предстоятель заявил 30 октября в Москве на встрече с участниками фестиваля «Вера и слово».  

«Заказ на разрушение единства нашей Церкви – это заказ, который имеет глобальное измерение. Это не просто борьба за юрисдикцию, это борьба за разрушение единственной мощной православной силы в мире. Когда мы говорим 150 миллионов это действительно так», – сказал патриарх.

По его словам, в мире хотят нанести удар по «острову свободы», которым остается православие, так как оно свободно от «глобального оболванивания и господства чужих мыслей». Предстоятель считает, что ситуацию на Украине необходимо рассматривать не только на политическом, но и на мистическом поле.

Патриарх Кирилл заявил, что их стамбульская встреча с Варфоломеем, которая состоялась в конце августа, стала последней попыткой дипломатического разрешения ситуации с автокефалией. При этом Варфоломей отказался от переговоров на нейтральной территории, настаивая на необходимости встретиться именно в его резиденции в столице Турции. По словам российского священнослужителя, ему говорили, что таким образом Варфоломей хочет «поставить на место». Однако Кирилл настаивает, что понял это и не обращает внимания на такие «игрушки»: «Я готов пешком идти куда угодно, только чтобы предотвратить такое развитие событий, которое мы имеем сегодня». Он вспомнил, что на тех судьбоносных переговорах Константинополь выразил свою позицию по Украине «достаточно резко и радикально».

Напомним, решение о разрыве отношений с Константинополем было принято Священным Синодом 15 октября. Главной причиной стало возможное предоставление автокефалии Украинской церкви. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь отменит решение дать автокефалию Украинской церкви.

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