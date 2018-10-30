«Невидимая» плитка, приложение и социальная реклама. КСП поймала муниципалов на нецелевых расходах

Контрольно-счётная палата Петербурга нашла более сотни нарушений на сумму свыше 60 миллионов рублей в ходе проверки муниципального образования «Сампсониевское». Об этом 30 октября сообщает пресс-служба КСП.

Как оказалось, 13,8 миллиона рублей были пущены не по назначению. В 2016 году администрация муниципального образования во главе с Натальей Владимировой, по данным КСП, потратила более 9,2 миллиона рублей на благоустройство пруда в районе Лесного проспекта и Институтского переулка. При этом пруд не является муниципальной собственностью, а значит, администрация МО не имела права тратить на него деньги.

При проверке документов выяснилась ещё одна деталь. Глиняные плиты, которыми укреплён берег, стоили 3,5 миллиона рублей. Это на бумаге. Осмотр пруда никаких плит не выявил. Также в смете было заложено 1,3 миллиона рублей на вывоз растений и торфа. Специалисты КСП прикинули и высчитали, что такая сумма понадобилась бы для вывоза 5,6 тысячи тонн (или 561 самосвала) органики.

Ещё 900 тысяч рублей администрация МО «Сампсониевское» потратила на создание социальной рекламы, посвящённой чрезвычайным ситуациям, опеке и попечительству. При этом создание видеопродукции не входит в полномочия муниципальной власти.

Ещё 13 миллионов рублей ушло на разработку мобильного приложения. Наталья Владимирова в 2017 году заключила контракт на три миллиона рублей на создание приложения «Сампсониевское – округ на ладони», однако даже сейчас оно содержит лишь устаревшую информацию 2011-2012 годов.

В 2016 году 8 миллионов рублей было потрачено на 50-минутный документальный фильм «Выборгская сторона», но в результате его показали всего четыре раза.

Кроме того, КСП обнаружила более 110 нарушений на общую сумму 27 миллионов рублей в сфере муниципальных закупок.

Отчёт о результатах проверки МО «Сампсониевское» направлен врио губернатора Петербурга Александру Беглову, председателю ЗакСа Вячеславу Макарову, прокурору города Сергею Литвиненко, а также главе УФНС по Петербургу Валентине Корязиной и главе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергею Умнову, отмечается в сообщении.