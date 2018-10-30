В Абакане вентиляция на двое суток пленила любителя гулять по крышам. Крики о помощи услышали воспитатели в детском саду

Житель Абакана застрял в вентиляционной шахте детского сада в субботу, 27 октября. После освобождения в понедельник он рассказал о прогулке по крыше и упавшем в вентиляцию телефоне. Полиция присматривается к биографии ранее судимого мужчины с подозрением.

Спасателей и сотрудников МВД пришлось вызывать воспитателям детского сада на улице Дружбы Народов в Абакане утром в понедельник, 29 октября. Как сообщает управление МВД по Хакасии, крики о помощи доносились из вентиляционной шахты. Когда 44-летнего мужчину, живущего по соседству, достали из «плена», он рассказал, что застрял ещё вечером в субботу. Якобы на крышу сада его заманило желание сделать фото, но гаджет выпал из рук абаканца. Расставаться с ним ему не хотелось, а попытка достать смартфон сделала его узником. Полиция к истории отнеслась с подозрением, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. Проводится проверка.