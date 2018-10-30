«Золотые яички», «молодежь на сапсанах» и «затянутые пояски». Как при Беглове на правительстве перестали молчать

Врио губернатора Александр Беглов раскритиковал чиновников петербургского правительства за то, что те не хотят создавать город-сад и признавать транспортную проблему.

врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов//Дмитрий Волков/Интерпресс

Петербургское правительство второй раз заседало под началом врио губернатора Александра Беглова. Главы комитетов и вице-губернаторы на совещание шли будто бы нехотя, а некоторые даже заранее заболели. На самом заседании Беглов уже в привычном для первых недель работы стиле разнес чиновников, обойдя критикой лишь немногих. В процессе неожиданно выяснилось, что молчавшие годами умеют говорить.

Заседание правительства 30 октября задержала эвакуация «Невской ратуши». В комплексе, куда недавно переехали чиновники ряда смольнинских комитетов, учили спасаться от огня, за ходом спасательной операции наблюдал врио губернатора Александр Беглов.

Ждали в Смольном его недолго, зато напряженно. Каждая минута промедления накаляла воздух в зале заседаний петербургского правительства. Без саундтрека, но с некоторой театральной паузой, врио губернатора все-таки открыл дверь и появился перед чиновниками. Быстро оглядев собравшихся, он тут же сообщил им, что срезает половину повестки заседания, так как считает вопросы не до конца проработанными.

На этом Беглов не перестал удивлять заседающих. По первому же вопросу – рассмотрение поправок в Генплан – он принялся досконально расспрашивать главу комитета по градостроительству и архитектуре Владимира Григорьева. Еще несколько месяцев назад, при Георгие Полтавченко, на законопроекте, который должны вносить в городской парламент и который до этого не единожды обсуждали на профильных комиссиях, и внимание бы заострять не стали. Разница подходов градоначальников явно не укладывалась в головах чиновников.

Начал расспросы врио губернатора с простого: для чего нужны поправки в Генплан и что с показателями по предыдущим периодам, выполнили ли их. Оказалось, что город отстает, например, по строительству социальных и культурных объектов, а также по обеспечению жильем горожан: с 2005 года до нынешнего дня в Северной столице так и не смогли достичь показателя 28 квадратных метров жилья на человека. Зато, уверены в КГА, все хорошо с зелеными насаждениями и транспортом.

«Да? – удивился врио губернатора. – Вы сядьте в автобус или метро. Проверьте. У нас жилая застройка опережает транспортное и социальное обеспечение, метро не развивается, а маршрутки обирают людей. Зайдите в приемную правительства и почитайте, что люди пишут».

Затем Беглов спросил про зеленые насаждения. «Ну... – протянул Григорьев. – Для города-сада, конечно, недостаточно, но для крупного промышленного города нормально». Чиновник перечислил нормативные параметры, заметив, что если где и не хватает зелени, то на районном уровне, а на городском с этим делом все хорошо. Беглов, вертя в руках очки и насупив брови, не останавливался с замечаниями. Перед ним лежала бумага, смотря в которую он по пунктам спрашивал то об одном, то о другом. Интересовало врио губернатора многое: исключенные из Генплана Баболовский и Отдельный парки в Пушкине, развитие метро и промышленных территорий.

Рассказать о подземке попросили главу КРТИ Сергея Харлашкина. Он, видимо, не ожидая, что придется отвечать, сначала замялся, но потом вспомнил все сроки и принялся монотонно докладывать: новые станции на Невско-Василеостровской и Красносельско-Калининской линиях будут введены в 2023 – 2025 годах, а после запланированы ещё десятки станций метро. «А скоростной уличный транспорт?» – уточнил Беглов. «А... трамваи... да, они запланированы по ГЧП в Стрельну, Красносельский, Красногвардейский районы».

Перескакивая с темы на тему, Беглов добрался до коммунальных квартир, вспомнив, что город в этом году срывает выполнение инвестиционной программы.

«Мы не можем обеспечить многодетных мам жильем, не выполняем свои обязательства. Сколько проживает у нас в коммуналках? Почему вы это не можете установить, дайте мне полный расклад по программе расселения, цифры надо знать наизусть», – бушевал он.

Немного сбавив обороты, Беглов оглядел зал и добавил: «Я же вас пытаю так долго не потому, что я вредный. Это развитие города. Мы должны обеспечить высокотехнологичными рабочими местами наших жителей».

К обсуждению на всякий случай решил подключиться вице-губернатор Игорь Албин, пытаясь забрать то ли внимание, то ли гнев градоначальника на себя. «Генеральный план 2005 года формировался в другое время. Сегодня государство живет в условиях многих вызовов будущего, – произнес он. – В России индикативное прогнозирование, к сожалению, в предыдущие периоды мы ни разу с прогнозами не угадали». После чего Албин зачем-то предложил брать пример с «врагов», то есть с Запада, у которого прогнозировать получается как-то по-другому. Беглов, удовлетворившись самокритикой чиновника, ответил, что пора бы уже хоть у друзей, хоть у врагов, но учиться прогнозировать так, чтобы не ошибаться.

«У нас ни одного субъекта с таким количеством жителей. А в городе нет нефти и газа. Люди у нас должны головой деньги зарабатывать, и каждый квадратный сантиметр мы должны сделать золотым яичком», – неожиданным образом подытожил обсуждение врио губернатора, призвав чиновников развивать город так, чтобы молодежь на «сапсанах» не укатывала на заработки в столицу.

Следующим пунктом в повестке значилось рассмотрение проекта закона о налоговых льготах для гостиниц, конгрессно-выставочных центров и других крупных городских инвесторов. Рассказывать пришлось главе комитета по финансам Алексею Корабельникову. Обсуждение не обещало быть жарким, однако после доклада главы финансового ведомства выяснилось, что манера Беглова задавать вопросы так понравилась его новым подчиненным, что те сами принялись сыпать ими направо и налево. Обычно молчаливый вице-губернатор Олег Марков спросил о механизме компенсации льгот, взяла слово глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк, заявив, что документ с ее ведомством никто не согласовывал. Руку тянул и главный архитектор Григорьев, спеша предложить исключить из проекта закона апарт-отели, а то уж очень часто вместо них жилье строят. Беглов смотрел на Корабельникова взглядом победителя. Проект постановления, как и первый, решили не принимать и отложили до лучших времён.

Завершая заседание правительства, Беглов предложил чиновникам обсудить бюджет 2019 года. Его еще не приняли в первом чтении в городском парламенте, но пора бы уже задуматься о поправках ко второму. Волновало Беглова больше всего то, что город вязнет в долгах – к 2020 году кредитных обязательств будет уже больше 100 млрд рублей. Корабельников, тем не менее, настаивал: чтобы исполнить бюджет, городу приходится заимствовать средства, и уж лучше использовать долгосрочные займы, нежели краткосрочные, а по цене это почти одно и то же. Беглов держал в руках бумагу, по которой зачитывал цифры и проценты, возражая финансисту, присутствующие же гадали, кто подготовил нового градоначальника. Полчаса, и публичную порку решено было остановить.

«Все заимствования должны быть разумные. Всем надо затянуть пояски, чтобы рачительно расходовать средства», – настоятельно произнёс Беглов, поручив подчинённым забыть о выходных до окончательного утверждения бюджета.

«Ну все, больше вопросов нет, все свободны», – на манер классного руководителя заявил он. Чиновники засуетились и потянулись к выходу, а врио губернатора продолжал сидеть на месте, листая бумаги.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»