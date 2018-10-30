Проклятье «Кузнецова». Как последний авианосец России притягивает несчастья

2 Едва не достался Украине

В 1991 году, когда авианосец был официально сдан и зачислен в состав Северного флота, на него заявила права Украина. Из Верховной рады командиру крейсера сообщили, что корабль является собственностью Незалежной и до принятия правительственного решения должен оставаться на севастопольском рейде. Но референдума о независимости еще не было, поэтому командир, оставив часть команды и летного состава на берегу, скрытно и спешно взял путь на Босфор. При этом на корабле еще полном объеме не были завершены технические работы, в том числе по энергетической установке. В противном случае он мог повторить судьбу «Варяга» – строившегося по аналогичному проекту в Николаеве авианосца, который в 1998 году был продан Украиной Китаю.