В ОСК замерили дыру в борту «Адмирала Кузнецова». И решили подать иск к «Роснефти»

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) готовит иск к «Роснефти» из-за повреждений, которые получил авианосец «Адмирал Кузнецов» из-за затопления плавучего дока. Ремонтный завод, на котором произошло ЧП, принадлежит нефтяной компании. Об этом 30 октября пишет РБК со ссылкой на ТАСС.

Глава ОСК Алексей Рахманов подчеркнул, что корпорация «вынуждена» пойти на такой шаг. «Иск будет на такую сумму, которая касается тех повреждений, которые были нанесены в результате падения этого крана и нештатного схода из дока», — уточнил он.

В «Роснефти» пока не смогли предоставить оперативный комментарий. При этом в ОСК уже провели первую оценку полученных крейсером повреждений.

«Есть рваное отверстие размером 4 на 5 метров. Поврежден борт выше ватерлинии. Очевидно, когда 70-тонный кран падает на палубу, такое повреждение может произойти. Все эти повреждения мы считаем незначительными», – заявил Рахманов.

И уточнил, что на ремонт потребуются «невеликие деньги». Необходимо отремонтировать металлические конструкции — это стандартная работа сварщиков, которая должна занять не более полутора недель.

В Кремле полностью доверяют информации, которая идет из ОСК, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.