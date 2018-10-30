Умер водитель автовышки «ЗИЛ», сбитый на Пулковском спящим таксистом

Авария с автовышкой «ЗИЛ», произошедшая накануне на Пулковском шоссе, стала смертельной. Сбитый таксистом мужчина скончался в больнице.

Как сообщал «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на отдел ГИБДД Московского района, 29 октября на Пулковском шоссе, у дома 37, корпус 1, водитель автомобиля Hyundai Solaris, мужчина 1978 года рождения, сбил пешехода, мужчину 1964 года рождения.

Пешеходом пострадавший стал за пару секунд до ДТП. На самом деле это водитель, выходивший из кабины припаркованного ЗИЛа. В крайне тяжёлом состоянии его доставили в городскую больницу №26 на улице Костюшко. Спасти его врачи не смогли.

Информация очевидцев о том, что таксист заснул за рулём, подтверждается.