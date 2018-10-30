Россия предложила Финляндии создать совместный фонд для развития бизнеса
Россия предлагает Финляндии создать совместный фонд для финансирования совместных приоритетных российско-финских проектов, а также перспективных компаний и стартапов. Об этом на открытии заседания российско-финляндской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Петербурге 30 октября заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак.
Интерес к проекту совместного фонда проявляет российская компания "ВЭБ-инновации" ("дочка" Внешэкономбанка), с финской стороны возможным партнёром в правительстве России называют агентство Tekes, инвестиционный фонд Sitra и Фонд промышленных инвестиций.
Второе предложение исходит от федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. Оно заключается в содействии развитию совместного бизнеса малых и средних компаний.
"Речь идёт о повышении степени локализации финских предприятий и встраивании их в цепочку поставок российских субъектов малого и среднего бизнеса", – пояснил Козак. Корпорация представит финнам свои онлайн-сервисы.
Вице-премьер напомнил, что в ходе 14 сессии межправительственной комиссии 23 ноября 2016 года была согласована программа действий, включающая 9 совместных проектов в таких отраслях как медицина, биотехнологии, энергоэффективность, ресурсосбережение, судостроение, лесопромышленный комплекс. Сегодня, 30 октября, российская сторона предложила включить два проекта и актуализировать утверждённый ранее перечень.
Справка:
Председателем экономической межправительственной комиссии с финской стороны выступает министр внешней торговли и развития Анне-Мари Виролайнен, с российской - заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Козак. В её задачи входят, в частности, создание условий для работы финских компаний в России и установление контактов между фирмами и предприятиями двух стран. При Комиссии работают 15 отраслевых рабочих групп и территориальные рабочие группы. В ходе заседания будут рассматриваться актуальные вопросы рабочих групп и обсуждаться возможные проблемы компаний. Предыдущее пленарное заседание межправительственной комиссии состоялось в 2016 году. Рабочие группы продолжают взаимодействовать на конкретном уровне, в частности по вопросам транспортного сектора, в области таможенного дела и в вопросах лесопромышленного комплекса.
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