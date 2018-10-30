«Предпринимаются энергичные меры». Песков ответил на вопрос о ценах на бензин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о повышении цен на топливо нужно адресовать правительству страны. Об этом сообщает 30 октября «Газета.Ru» со ссылкой на РИА Новости.

В Кремле следят за ситуацией, однако связанными с ней вопросами занимается кабмин, заявил Песков.

«Вы видите, что… предпринимаются очень активные, энергичные меры и работа ведётся», – цитирует агентство слова чиновника.

РБК 29 октября со ссылкой на источники сообщило, что российское правительство получило предложение с нового года увеличить цены на бензин на 4-5 рублей за литр – цены надо повысить, поскольку они были заморожены с июня.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшие два дня может ввести запретительные пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов, и дал два дня на консультации по заморозке цен на бензин.