Искать погибших из «Боинга» в Индонезии будут подводным локатором. Найдены 10 тел

Тела десяти жертв авиакатастрофы с Boeing 737 MAX компании Lion Air обнаружены в ходе поисково-спасательных операций у берегов Индонезии, сообщает 30 октября «Газета.Ru» на The Straits Times.

Дайверы доставили 14 мешков с фрагментами тел. Они были отправлены на ДНК-экспертизу.

Работы расширяются. В Джакарту приехали специалисты Сингапурского бюро по расследованию безопасности транспорта, которые собираются исследовать территорию при помощи подводного локатора.

Лайнер Boeing 737 Max бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, разбился 29 октября у берегов Западной Явы. Он пропал с радаров через 10 минут после взлёта. По данным авиакомпании, на борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шесть членов экипажа. По информации спасательной службы, не выжил никто. Россиян в самолёте, по словам чиновников, не было.

Видео: YouTube/RT на русском