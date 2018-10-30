«Каждый квадратный сантиметр должны сделать золотым яичком». Беглов разнёс чиновников

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов раскритиковал членов правительства во время рассмотрения вопроса о поправках в Генеральный план. Как передаёт корреспондент «Фонтанки», председатели комитетов не смогли ответить на ряд вопросов градоначальника.

Проект закона об изменениях в Генеральный план Петербурга должны были утвердить на заседании правительства 30 октября. Согласно документу, в него вносится ряд изменений, увеличивающих процент зон деловой застройки.

Врио губернатора с пристрастием допросил чиновников о документе планирования развития города, однако на часть вопросов ответов получить не смог.

Так, Беглова удивило, что из Генплана исключены Баболовский и Отдельный парки в Пушкине. Справку о причинах исключения зеленых насаждений он затребовал у чиновников. Кроме того, они не смогли сообщить главе города о количестве жителей коммунальных квартир на текущий момент.

Не понравилось Беглову и то, как обстоят дела в городе с развитием общественного транспорта. Он уточнил у главы комитета по градостроительству Владимира Григорьева, устраивает ли его транспортная обстановка, и чиновник ответил утвердительно. «У нас метро нехорошо развивается. Маршрутки обирают наших жителей. А жилая застройка опережает и социалку, и транспортную инфраструктуру. Сходите в приёмную правительства, почитайте обращения граждан», – ответил ему Беглов.

Глава КРТИ Сергей Харлашкин тем не менее заверил Беглова, что новые станции метро на Невско-Василеостровской и Красносельско-Калининской линиях будут введены в 2023-2025 годы, а после запланированы ещё десятки станций метро.

Вице-губернатор Игорь Албин при обсуждении вопроса заметил, что не все экономические прогнозы Смольного сбываются, и предложил брать пример «с наших врагов», западных компаний, у которых предсказывать развитие городов и страны получается лучше.

Врио губернатора Александр Беглов в ответ заявил, что делать это нужно уже сейчас, а правительство не имеет права на ошибку. «Я вас пытаю так долго не потому, что я вредный. Это развитие города. Мы должны обеспечить высокотехнологичными рабочими местами наших жителей. У нас ни одного субъекта с таким количеством жителей. А в городе нет нефти и газа. Люди у нас должны головой деньги зарабатывать, и каждый квадратный сантиметр мы должны сделать золотым яичком», – заявил врио губернатора. И добавил, что пока петербуржцы все чаще ездят на «Сапсанах» на заработки в Москву.

Вопрос о поправках в Генплан после обсуждения не утвердили и перенесли его рассмотрение на неделю.