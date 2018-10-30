На китайские деньги в финской Лапландии построят огромный снежный замок муми-троллей

В Деревне Санта-Клауса в Рованиеми этой зимой возведут снежный замок муми-троллей, который будет работать круглый год, сообщает 30 октября Yle.

Белая стена крепости вырастет вокруг территории в 10 тысяч квадратных метров. Площадь внутри будет вдвое больше других снежных замков, которые строятся в Лапландии. На территории планируется, в числе прочего, снежный лабиринт, кафе и ледовый бар.

Moomin Snowcastle откроется 20 декабря и будет работать до конца марта. Компанией Gemette Oy, которая ведёт проект, владеет финско-китайская супружеская пара. Финансировать проект будет группа китайских инвесторов.

Компания намерена привлечь клиентов из Азии, уже заключено несколько контрактов с туроператорами – интерес туристов из Поднебесной к Финляндии, особенно к Лапландии, в последнее время растёт.

Ежегодно снежный замок также строят в Кеми, а в Киттиля возводят ледяной отель – в прошлом году главной его темой стала "Игра престолов".