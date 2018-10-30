Браудер назвал Nokia крупнейшим получателем отмытых через банк Nordea средств – 97 млн долларов

Финская телекоммуникационная компания Nokia была крупнейшим индивидуальным получателем средств, связанных с преступной схемой отмывания денег через банк Nordea, утверждает финансист Уильям Браудер.

Согласно документу, который Браудер отправил в Национальное бюро расследований Финляндии и предоставил изданию Bloomberg, сумма, полученная Nokia по этой схеме на счёт Nordea, составила 97,2 млн долларов. Средства, указывает финансист, поступали от фиктивных литовских фирм, созданных для отмывания денег и уклонения от налогов, через литовский банк Ukio. Как пишет Bloomberg, это, вероятно, происходило до 2013 года, так как в 2013-м Ukio стал банкротом.

Браудер также утверждает, что через Nordea отмывали деньги и другие компании. Браудер говорит, что у него есть доказательства того, что до 405 млн долларов было отмыто через Nordea в случае, который, как он утверждает, связан со скандалом, охватившим Danske Bank.

«Nokia серьезно относится к таким заявлениям, но поскольку мы еще не видели заявлений Уильяма Браудера, мы не можем комментировать их содержание», – сообщил Bloomberg пресс-секретарь компании Бретт Янг. Возможно, утверждения касаются бизнеса сотовых телефонов, которым компания не владеет с 2014 года, и поэтому они могут «не иметь отношения к текущим операциям компании», отметил Янг.

По данным Bloomberg, в 2008 году Nokia продала более 468 млн телефонов. В этом году Россия была пятым по величине рынком с объемом продаж более 2 млрд евро. В 2014 году бизнес мобильных телефонов был продан Microsoft.

Ранее сообщалось, что власти Дании подозревают Nordea в отмывании 34 млн евро.