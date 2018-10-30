18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+0°C
/ Завтра: +5
$ 65.77р
74.79р
14:18 30.10.2018
Расширенный поиск

Финляндия
30.10.2018 12:18
Печать

Браудер назвал Nokia крупнейшим получателем отмытых через банк Nordea средств – 97 млн долларов

Финская телекоммуникационная компания Nokia была крупнейшим индивидуальным получателем средств, связанных с преступной схемой отмывания денег через банк Nordea, утверждает финансист Уильям Браудер.

Согласно документу, который Браудер отправил в Национальное бюро расследований Финляндии и предоставил изданию Bloomberg, сумма, полученная Nokia по этой схеме на счёт Nordea, составила 97,2 млн долларов. Средства, указывает финансист, поступали от фиктивных литовских фирм, созданных для отмывания денег и уклонения от налогов, через литовский банк Ukio. Как пишет Bloomberg, это, вероятно, происходило до 2013 года, так как в 2013-м Ukio стал банкротом.

Браудер также утверждает, что через Nordea отмывали деньги и другие компании. Браудер говорит, что у него есть доказательства того, что до 405 млн долларов было отмыто через Nordea в случае, который, как он утверждает, связан со скандалом, охватившим Danske Bank.

«Nokia серьезно относится к таким заявлениям, но поскольку мы еще не видели заявлений Уильяма Браудера, мы не можем комментировать их содержание», – сообщил Bloomberg пресс-секретарь компании Бретт Янг. Возможно, утверждения касаются бизнеса сотовых телефонов, которым компания не владеет с 2014 года, и поэтому они могут «не иметь отношения к текущим операциям компании», отметил Янг.

По данным  Bloomberg, в 2008 году Nokia продала более 468 млн телефонов. В этом году Россия была пятым по величине рынком с объемом продаж более 2 млрд евро. В 2014 году бизнес мобильных телефонов был продан Microsoft.

Ранее сообщалось, что власти Дании подозревают Nordea в отмывании 34 млн евро.

Справка:

Nordea Bank AB — одна из крупнейших финансовых групп Северной Европы. Штаб-квартира была перенесена в Хельсинки. Образована в результате слияния и покупок в период с 1997 по 2000 год банков Швеции, Финляндии, Дании и Норвегии (Nordbanken, Merita Bank, Unibank и Christiania Bank). Имеет дочерние банки в прибалтийских странах, Польше и России.

Уильям Браудер известен как инициатор так называемого «списка Магнитского», санкционных мер, предпринятых против ряда российских предпринимателей и представителей власти. Тверской суд Москвы 29 декабря 2017 года заочно приговорил главу Hermitage Capital к девяти годам колонии и штрафу по обвинению в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов на сумму в 3,3 млрд рублей. Еще один приговор был вынесен в 2013 году — тогда предпринимателя также приговорили к девяти годам лишения свободы. По первому делу был осужден и погибший в СИЗО юрист фонда Сергей Магнитский. Он был нанят Браудером для расследования схемы по отмыванию денег. Его смерть и стала причиной для принятия «акта Магнитского» - по сути, первого пакета американских санкций.


Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
30.10.2018 11:38

Конференция ВЭД: только актуальные вопросы

Банк «Санкт-Петербург» совместно с деловым аналитическим изданием «Эксперт Северо-Запад» провёл четвёртую конференцию для участников внешнеэкономической деятельности «Валютные контракты в новых экономических реалиях. Последнее обновление».
«Главстрой-СПб»
30.10.2018 10:33

«Главстрой Санкт-Петербург» выводит в продажу новый корпус в 21 квартале ЖК «Северная долина»

«Главстрой Санкт-Петербург» приступает к реализации жилья в 5-м корпусе, расположенном в 21 квартале жилого комплекса «Северная долина». На старте продаж стоимость квартир в корпусе составляет от 2,14 млн рублей.
ГК "КВС"
29.10.2018 17:10

В «Ясно.Янино» появилась прорезиненная детская площадка

Жители микрорайона «Ясно.Янино» обращались в управляющую компанию, социальные сети застройщика с просьбой организовать прорезиненное покрытие на детской площадке жилого комплекса. Компания «КВС» не осталась в стороне и откликнулась на данную просьбу.
ГК "КВС"
29.10.2018 16:50

Жителей «Континентов» ждет удивительный дизайн

Компания «КВС» совместно с архитектурной мастерской Цыцина разработала ландшафтный дизайн для ЖК «Континенты».
ГК "КВС"
29.10.2018 16:19

Квартиры с видом на первозданный лес

С 25 октября открывается продажа квартир в корпусе «Лесной» микрорайона «Новое Сертолово». Проектом предусмотрен большой выбор интересных квартир и планировочных решений.
ГК «Эталон»
29.10.2018 15:44

Строительство первой очереди квартала «Галактика» выходит на финишную прямую

АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») приступило к завершающему этапу строительства первой очереди квартала «Галактика», который возводится на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.
Ленстройтрест
29.10.2018 15:41

ГК «Ленстройтрест» – в финале конкурса «Доверие потребителя» 2018

Завершен второй этап интерактивного голосования за финалистов XI конкурса «Доверие потребителя», которое состоялось в рамках выставки «Ярмарка недвижимости».
ПСК
29.10.2018 12:21

Холдинг «ПСК» увеличит портфель реализуемой недвижимости в три раза в течение шести месяцев

В течение IV-II кв. 2018-2019 гг. «Петербургская Строительная Компания» («ПСК») планирует вывести на рынок Санкт-Петербурга 230 000 кв. м жилой недвижимости бизнес-класса.
ПАО «Группа ЛСР»
29.10.2018 12:00

«Группа ЛСР» выводит на рынок новый проект «Ручьи» в Санкт-Петербурге

«Группа ЛСР» объявляет о начале реализации масштабного проекта комфорт-класса «Ручьи», строительство которого началось в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. В продажу выведен первый дом жилого комплекса. Стартовая цена квадратного метра от 79 тыс. рублей
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
29.10.2018 11:48

Как тратят деньги жители трех городов

Проведя анализ собственной клиентской базы, Банк «Санкт-Петербург» выяснил, чем отличаются структуры трат петербуржцев, москвичей и калининградцев – жителей трех регионов, в которых присутствует банк.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.10.2018 17:04

Аэрофлот переходит на зимнее расписание полетов

Аэрофлот переходит на зимнее расписание, которое будет действовать с 28 октября 2018 года по 30 марта 2019 года.
Фото предоставлено ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
26.10.2018 16:16

Новый уровень правовой поддержки от ГАРАНТа

Профессиональная правовая поддержка в современном мире является залогом успешной и эффективной деятельности предприятия.