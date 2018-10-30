Браудер назвал Nokia крупнейшим получателем отмытых через банк Nordea средств – 97 млн долларов
Финская телекоммуникационная компания Nokia была крупнейшим индивидуальным получателем средств, связанных с преступной схемой отмывания денег через банк Nordea, утверждает финансист Уильям Браудер.
Согласно документу, который Браудер отправил в Национальное бюро расследований Финляндии и предоставил изданию Bloomberg, сумма, полученная Nokia по этой схеме на счёт Nordea, составила 97,2 млн долларов. Средства, указывает финансист, поступали от фиктивных литовских фирм, созданных для отмывания денег и уклонения от налогов, через литовский банк Ukio. Как пишет Bloomberg, это, вероятно, происходило до 2013 года, так как в 2013-м Ukio стал банкротом.
Браудер также утверждает, что через Nordea отмывали деньги и другие компании. Браудер говорит, что у него есть доказательства того, что до 405 млн долларов было отмыто через Nordea в случае, который, как он утверждает, связан со скандалом, охватившим Danske Bank.
«Nokia серьезно относится к таким заявлениям, но поскольку мы еще не видели заявлений Уильяма Браудера, мы не можем комментировать их содержание», – сообщил Bloomberg пресс-секретарь компании Бретт Янг. Возможно, утверждения касаются бизнеса сотовых телефонов, которым компания не владеет с 2014 года, и поэтому они могут «не иметь отношения к текущим операциям компании», отметил Янг.
По данным Bloomberg, в 2008 году Nokia продала более 468 млн телефонов. В этом году Россия была пятым по величине рынком с объемом продаж более 2 млрд евро. В 2014 году бизнес мобильных телефонов был продан Microsoft.
Ранее сообщалось, что власти Дании подозревают Nordea в отмывании 34 млн евро.
Справка:
Nordea Bank AB — одна из крупнейших финансовых групп Северной Европы. Штаб-квартира была перенесена в Хельсинки. Образована в результате слияния и покупок в период с 1997 по 2000 год банков Швеции, Финляндии, Дании и Норвегии (Nordbanken, Merita Bank, Unibank и Christiania Bank). Имеет дочерние банки в прибалтийских странах, Польше и России.
Уильям Браудер известен как инициатор так называемого «списка Магнитского», санкционных мер, предпринятых против ряда российских предпринимателей и представителей власти. Тверской суд Москвы 29 декабря 2017 года заочно приговорил главу Hermitage Capital к девяти годам колонии и штрафу по обвинению в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов на сумму в 3,3 млрд рублей. Еще один приговор был вынесен в 2013 году — тогда предпринимателя также приговорили к девяти годам лишения свободы. По первому делу был осужден и погибший в СИЗО юрист фонда Сергей Магнитский. Он был нанят Браудером для расследования схемы по отмыванию денег. Его смерть и стала причиной для принятия «акта Магнитского» - по сути, первого пакета американских санкций.
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