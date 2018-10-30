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ОСК: ЧП с плавучим доком не повлияет на сроки сдачи «Адмирала Кузнецова»
Инцидент с плавучим доком на 82-м судоремонтном заводе никак не отразится на сроках возврата в строй авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Как пишет РБК, об этом 30 октября заявил официальный представитель Объединенной судостроительной корпорации Илья Житомирский.
Он уточнил, что сроки сдачи корабля ВМФ остаются прежними – 2021 год. По словам Житомирского, «Адмирал Кузнецов» уже прошел плановый доковый ремонт, а остальные работы можно будет провести у причала 35-го судоремонтного завода в Мурманске.
Справка:
Напомним, по предварительной информации следствия, 29 октября 2018 года в результате нарушения правил технической эксплуатации судоподъемных сооружений произошло затопление ДОКа. Пострадали пять человек. Четырёх работников удалось извлечь из воды. С признаками обморожения они были доставлены в медицинское учреждение. Один человек считается пропавшим без вести. Следственный комитет возбудил в связи с произошедшим уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
По данным СМИ, судоремонтное сооружение частично ушло под воду, в результате чего на авианосец упал башенный кран (по другим данным – два крана, один из которых оказался на палубе «Адмирала Кузнецова»). По некоторым сведениям, при проведении работ произошел перебой в подаче электроэнергии, из-за чего цистерны плавдока переполнились, и он резко ушел под воду. Были эвакуированы около 70 человек.