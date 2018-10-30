ОСК: ЧП с плавучим доком не повлияет на сроки сдачи «Адмирала Кузнецова»

Инцидент с плавучим доком на 82-м судоремонтном заводе никак не отразится на сроках возврата в строй авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Как пишет РБК, об этом 30 октября заявил официальный представитель Объединенной судостроительной корпорации Илья Житомирский.

Он уточнил, что сроки сдачи корабля ВМФ остаются прежними – 2021 год. По словам Житомирского, «Адмирал Кузнецов» уже прошел плановый доковый ремонт, а остальные работы можно будет провести у причала 35-го судоремонтного завода в Мурманске.