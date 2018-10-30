Проект «Истории завтрашнего дня» рассказал о волонтёрах Центра «Антон тут рядом»

О волонтёрах и подопечных единственного в России Центра социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом» рассказывает очередной ролик медиапроекта о петербургских волонтёрах «Истории завтрашнего дня».

Проект «Истории завтрашнего дня» реализуется комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, по инициативе Совета по развитию добровольчества. В первом сезоне петербуржцы уже увидели истории успешных волонтёров и лидеров добровольческих организаций.

Всего ролики серии посмотрело более 300 тысяч человек. Выставку, рассказывающую о героях и съемках проекта, показали в 10 ведущих вузах города и на самых значимых добровольческих событиях. Плакаты с героями проекта размещены в вагонах петербургского метрополитена.

Во втором сезоне «Историй завтрашнего дня» будет выпущено 12 роликов, в которых петербуржцы увидят, как устроена жизнь некоммерческих организаций изнутри, узнают, какое место в ней занимают волонтёры.

Героями нового видео стали волонтёры и подопечные Центра «Антон тут рядом».

Центр был основан режиссёром Любовью Аркус в 2013 году. Миссия Центра – помочь людям с аутизмом раскрыть свой потенциал и максимально интегрироваться в общество, дать обществу доступ к творческим и человеческим ресурсам людей с РАС (расстройства аутистического спектра). Сейчас в программах Центра принимают участие более 250 семей детей, взрослых и подростков с аутизмом.

Волонтёры – важные участники работы Центра, особенно те, что принимают участие в программе «Добровольный социальный год», в рамках которой на целый год добровольцы становятся для студентов проводниками во внешний мир. Они сопровождают подопечных на занятиях, в мастерских и на других программах Центра, помогают им приобрести разнообразный опыт социального общения, овладеть бытовыми и коммуникативными навыками.

«Ни один сотрудник не общается с нашими студентами настолько много и плотно, как волонтеры. Многие волонтёры, когда устраиваются к нам работать, честно говорят, что в течение года хотят лучше узнать себя. По итогу года они говорят, что поняли, на что они способны и в каком направлении хотят двигаться по жизни дальше, а также открыли для себя какие-то вещи о социальном взаимодействии, которые раньше просто не приходили к ним в голову», – говорит Дарья Жукова, куратор волонтёров Центра подготовки к трудоустройству «Антон тут рядом».

Организаторы проекта «Истории завтрашнего дня» отмечают, что завершающим этапом станет одноименная выставка. Студенты десяти ведущих вузов города смогут познакомиться с разными направлениями добровольческой деятельности и узнать, в каких организациях требуется их помощь. Экспозиция расскажет не только о героях проекта, но и о том, как проходили съемки и создавались ролики. А следить за новостями проекта можно в официальном паблике.