Малышу, родившемуся в петербургском метро, дали медаль

Мальчика, родившегося в петербургском метро, навестили в Доме ребёнка №3 начальник метрополитена Владимир Гарюгин и детский уполномоченный по правам ребёнка в Петербурга Светлана Агапитова. Младенец получил первый в своей жизни знак отличия, сообщается 30 октября на сайте уполномоченного.

Владимир Гарюгин передал законному представителю малыша – главному врачу Дома ребёнка Дмитрию Пенькову – медаль «Родившемуся в петербургском метро». Этот памятный знак изготовлен специально для маленького Олега на Санкт-Петербургском монетном дворе и имеет номер «1». «Это первый малыш, который родился в нашем метро за всю историю его работы», – отметил Гарюгин, вручая медаль.

Фото: spbdeti.org

Кроме того, работники метро привезли в Дом ребёнка развивающие игрушки-качалки.

Глава подземки обещал следить за судьбой Олега и выразил надежду, что когда-нибудь он пополнит трудовой коллектив метрополитена.

Светлана Агапитова пожелала мальчику поскорее найти маму и папу. Напомним, мать мальчика приняла решение отказаться от его воспитания.