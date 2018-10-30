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30.10.2018 11:38
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Конференция ВЭД: только актуальные вопросы

Конференция ВЭД: только актуальные вопросы

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» совместно с деловым аналитическим изданием «Эксперт Северо-Запад» провёл четвёртую конференцию для участников внешнеэкономической деятельности «Валютные контракты в новых экономических реалиях. Последнее обновление».

Конференция в очередной раз собрала городское бизнес-сообщество для обсуждения актуальных вопросов в области ВЭД. В существующей меняющейся экономической реальности особенно ценно получить из первых уст ответы от экспертов в области ВЭД. Были затронуты вопросы проведения расследований по международным переводам, отражены важные моменты, связанные с таможенной стоимостью товаров, эксперты банка отразили в своих выступлениях основные векторы в экономике.

Вице-президент, член правления Банка «Санкт-Петербург» Вячеслав Ермолин в своём выступлении подчеркнул, что для банка работа с ВЭД – одно из ключевых направлений, поэтому банк продолжает стабильно и надёжно обслуживать участников внешнеэкономической деятельности.

Начальник аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка Дмитрий Шагардин в своём докладе остановился на основных рисках, с которыми сталкивается финансовый рынок России, и рассмотрел разные сценарии развития событий в зависимости от санкционной политики. Начальник отдела расчетов в иностранных валютах Банка «Санкт–Петербург» Константин Антонов затронул тему расследований в международных переводах, к которым относятся такие направления, как розыск, уточнение реквизитов, отзыв и комплаенс, а также дал практические рекомендации.

Также на конференции выступили эксперты в области таможенного и валютного регулирования, были рассмотрены и юридические аспекты ВЭД. Конференция в очередной раз собрала полный зал, а все выступления приглашённых экспертов получили высокую оценку.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

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ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
30.10.2018 11:38

Конференция ВЭД: только актуальные вопросы

Банк «Санкт-Петербург» совместно с деловым аналитическим изданием «Эксперт Северо-Запад» провёл четвёртую конференцию для участников внешнеэкономической деятельности «Валютные контракты в новых экономических реалиях. Последнее обновление».
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