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Происшествия
30.10.2018 11:34
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Террористическая ячейка раскрыта в Татарстане. После «резонанса» в России её члены собирались в Сирию

Деятельность законспирированной террористической ячейки пресечена в Татарстане в ходе специальной операции, которую совместно провели ФСБ, подразделения МВД и Росгвардии. Задержаны 18 человек. Координация этой ячейки осуществлялась из-за рубежа главарями международной террористической организации «Исламское государство», запрещённой на территории России, сообщается 30 октября на сайте ФСБ. Сообщество это силовики называют джихадистским.

По их данным, члены группы собирались «совершить ряд резонансных акций» в России и присоединиться к боевикам в Сирии. Сторонников они вербовали среди радикальной молодежи. Зафиксированы факты приобретения ими «средств террора». Лидером считается житель Набережных Челнов, ранее судимый за пропаганду запрещённого «Исламского государства».

Одного из участников взяли с поличным в момент изъятия оружия из схрона в Набережных Челнах. Одновременно были задержаны ещё шесть членов группы и одиннадцать граждан, попавших под их влияние. По 18 адресам при обысках удалось найти огнестрельное оружие и боеприпасы к нему – они изъяты, как и экстремистская литература и атрибутика запрещённого в РФ «Исламского государства».

«Масштабное задержание стало результатом длительной разработки ФСБ России», – отмечается в сообщении.

Напомним, 26 октября СМИ сообщали о том, что ФСБ пресекла деятельность шести членов глубоко законспирированной ячейки запрещённого в РФ «Исламского государства» в Московском регионе, а в начале августа в Калининградской области были задержаны девять вербовщиков этой группировки.

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