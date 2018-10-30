Как «Невская ратуша» не сгорела с тысячей чиновников в придачу

В «Невской ратуше» показали, что будет, если она загорится. В новеньком административно-деловом центре прошли показательные пожарно-тактические учения. Корреспондент «Фонтанки» понаблюдал из резервации для журналистов, как врио Беглову достался бракованный спасательный комплект.

Пресс-релиз МЧС звучал, как песня группировки «Ленинград»: «Вчера приснился сон прекрасный... она сгорела целиком».

«Едкий дым молниеносно окутает почти все этажи центра», «кто-то попытается покинуть здание на личном автотранспорте, выезжая с подземной парковки», «несколько десятков человек окажутся заблокированными внутри здания на разных этажах, а также на кровле», «некоторые условно пострадавшие получат тяжелые травмы тела».

Понаблюдать приглашены члены правительства Санкт-Петербурга.

В восемь утра административно-деловой центр выглядел необитаемым. Журналистам объяснили их права. Судя по всему, права заканчивались за зеленой лентой, которой приглашенных понаблюдать отделили от прессы.

Исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов появился в компании вице-губернатора Александра Говорунова. «Здравствуйте, коллеги!» – издали крикнул Беглов огороженным лентой. Врио предстояло нажать на красную кнопку. Как только кнопка была потревожена, началось все и сразу.

Смотреть в новом окне Сергей Михайличенко

Ровный женский голос стал требовать, чтобы все немедленно покинули помещение. Сирена завыла. Сотрудник МЧС у специально принесенной в холл стойки с микрофоном комментировал происходящее. Со стороны выхода на Новгородскую улицу повалил густой белый дым. Противодымные экраны, спрятанные в окружающих холл арках, поползли вниз. С десяток человек в штатском и с желтыми пакетами-«самоспасами» на головах промаршировали откуда-то из бокового прохода на улицу. Снаружи здания замелькали тени — там собиралась тысячная толпа «эвакуированных».

Начальник главного управления МЧС по Петербургу Алексей Аникин что-то объяснял Беглову и Говорунову. Но врио, очевидно, искал иного общения. Как известно, во время каждого из своих предыдущих выездов Александр Беглов устремлялся к детям, чтобы вручить им грабли, спросить их мнение и сообщить, что он – «дядя Саша». Почти как Лев Толстой, который «очень любил детей», — бывало, поймает какого-нибудь и гладит по головке, пока не позовут завтракать. Но в «Невской ратуше» детей не оказалось. И, почти как Лев Толстой, в отсутствие детей едва не погладивший по головке самого Пушкина, врио неожиданно нашел себе собеседника, оказавшегося настоящей живой легендой спасательных служб.

С верхних этажей упали альпинистские веревки для эвакуации тех, кто не успел воспользоваться лестницей. По ним в холл технично соскользнули люди — тоже в штатском, но в нитяных перчатках. То есть к спуску они явно были подготовлены лучше, чем обычный чиновник, вырванный из рутины пожарной сиреной.

Один из спустившихся был невелик ростом и одет в простую синюю толстовку. Беглов устремился к нему. Как позже рассказал корреспонденту «Фонтанки» заслуженный спасатель Российской Федерации, заместитель начальника аварийно-спасательного отряда поисково-спасательной службы Петербурга, кавалер дюжины орденов и медалей за мужество, отвагу и спасение людей Михаил Шутов, спрашивал врио о простом: сможет ли обычный человек так же легко и непринужденно спуститься с верхних этажей по тросу? Михаил Юрьевич заверил, что это не так сложно, тем более в экстренной ситуации и наверху, и снизу спасаемому будут помогать специалисты.

Тем временем «пожар» с первого этажа перекинулся прямиком на крышу. По пути на улицу случился конфуз. Один из сотрудников МЧС протянул Беглову «самоспас», и врио, ничтоже сумняшеся, натянул его на голову. Выглядело средство спасения, как желтый квадратный кулек с окошечком для глаз и двумя колобашками фильтров в районе рта. И вот одна из этих колобашек отделилась от «самоспаса» и упала на пол. Журналистам не удалось расслышать, что говорил эмчеэсовец Беглову, заталкивая оскандалившийся «самоспас» обратно в чехол. Делегация проследовала к выходу.

На улице мерзла толпа людей. В руках у каждого был квадратный мешочек со сложенным «самоспасом». «Нам их еще в Смольном выдали, под расписку. Он должен у каждого на рабочем месте храниться, а если увольняешься, его надо сдать», – объяснила одна из «эвакуированных». Свои «самоспасы» никто на голову не надевал — мешочки были опломбированы. Чиновники и чиновницы с детским восторгом наблюдали, как над крышей «Невской ратуши» завивается розоватое облачко бутафорского дыма и к нему тянутся пятидесятиметровые пожарные лестницы. Подвывая сиренами, подъезжали «скорые» (их собрали около «Невской ратуши» аж двенадцать штук) и пожарные машины, медицинский вертолет приземлялся прямо на перегороженной проезжей части, кого-то улыбающегося вынесли из дверей центра на носилках и положили у обочины ждать транспортировки, кого-то увели в мобильный медпункт.

Публика ощетинилась смартфонами и спешила все как следует заснять. Беглов отбыл еще до появления вертолета, Говорунов — сразу после. Но руководство МЧС еще долго стояло шеренгой навытяжку лицом к «спасенной» «Невской ратуше». Пожарные сворачивали лестницы и брандспойты. Завершившееся шоу особо не хвалили, но и не ругали: мол, все прошло не без шероховатостей, но в целом хорошо и по плану.

– А в случае реального пожара весь этот диснейленд успеют сюда привезти? – поинтересовался корреспондент.

– Сюда, в центр — конечно успеют! – уверенно ответили огнеборцы, поглядывая, не торчит ли у корреспондента включенный диктофон.

– А вот у Беглова «самоспас» развалился. У него левый фильтр на пол упал. Это смертельно?

– А ему надо было вот так сделать, – сказал самый общительный из спасателей и прихлопнул рукой левую щеку. – И так и держать!

Все засмеялись. А его старший коллега чуть позже добавил: «Развалился «самоспас», потому что по 44-фз закупаем всякое … (неликвид – примечание «Фонтанки»). Самые дешевые могут и полторы тысячи стоить, а различаются они и по времени, в течение которого могут защитить человека, и по характеру фильтров. Те, что от самых опасных продуктов горения спасают, могут стоить до пяти тысяч».

Как следует из размещенных на портала госзакупок контрактов, комплекты «самоспасатель» активно закупают все госучреждения, от детских садиком и больниц до крупных банков. Так, «ВТБ» объявил конкурс на покупку 13,5 тысяч комплектов «самоспасов» на 44 миллиона рублей (около 3 700 рублей за комплект). Эрмитаж закупил для своих сотрудников в 2018 году 555 комплектов по 3 500 рублей — в общей сложности почти на 2 миллиона.

Венера Галеева, "Фонтанка.ру"