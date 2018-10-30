18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+0°C
/ Завтра: +5
$ 65.77р
74.79р
14:18 30.10.2018
Расширенный поиск

Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
30.10.2018 10:55
Печать

Простая математика апартаментов

Вложение в недвижимость было и остаётся одним из надёжных способом инвестирования в России. В последние несколько лет на рынке развивается новый формат - апартаменты

Простая математика апартаментов

ПСК

Сейчас доходность от покупки квартиры ниже, чем в докризисный период, но она по-прежнему позволяет сберечь капитал. Купленные квадратные метры можно перепродать через три года (когда не нужно будет платить налог с продажи). Либо – и этот вариант более распространён ‒ можно сдавать недвижимость в аренду. 

Апартаменты сдаются так же, как квартиры, но риски нивелируются опытом и портфелем заявок на аренду управляющей компании. По этой причине, например, в Санкт-Петербурге спрос на аренду в апарт-комплексах ежегодно растёт на 12%, а в обычных квартирах – падает на 5% уже несколько лет (по данным wordstat.yandex.ru, представленным в феврале 2018 года на конференции "Инновации рынка недвижимости"). Это легко объяснить.

«Плюс апартаментов в том, что стоимость квадратного метра на 15-20% ниже, чем в квартирах в том же районе, а годовая доходность может быть выше. Она сопоставима с коммерческой недвижимостью, но если при сдаче коммерческих помещений придётся самостоятельно и, вероятно, долго искать арендатора, то в апартаментах эту головную боль возьмёт на себя управляющая компания. Она же составляет программу доходности, где подробно расписывается прибыль от посуточной или долгосрочной аренды. Например, в апарт-комплексе Like «ПСК» доходность варьируется от 10,5 до 17,3%. Максимальная доходность возможна при посуточной сдаче с загрузкой 65-75% (подробнее с уловиями программ доходности можно ознакомиться на сайте https://like.house/investors). При таких условиях вложения могут окупиться за шесть лет. При долгосрочной аренде срок окупаемости будет чуть выше – 8,4 года», ‒ рассказывает генеральный директор «ПСК-Недвижимость» Сергей Мохнарь.

Как правило, именно соотношение риски-доходность в первую очередь привлекает инвесторов. По 10-бальной шкале риски вкладов в недвижимость можно оценить на два балла. Причем, они из категории макроэкономических, которые так или иначе присутствуют и в других инвестиционных моделях. А вот доходность акций или биржевых инвестиционных фондов (ETF), золота или драгметаллов зависит от пяти-семи факторов.

Таким образом, инвестиции в жилплощадь в новостройках подходят тем, кто хочет защитить от обесценивая свои сбережения. А для людей, желающих, помимо этого еще и заработать, разработан формат апартаментов с готовыми программами доходности.

Справка о компании "ПСК"

Комплекс LIKE -  застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", проектная декларация на сайте https://like.house/documents

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
30.10.2018 11:38

Конференция ВЭД: только актуальные вопросы

Банк «Санкт-Петербург» совместно с деловым аналитическим изданием «Эксперт Северо-Запад» провёл четвёртую конференцию для участников внешнеэкономической деятельности «Валютные контракты в новых экономических реалиях. Последнее обновление».
«Главстрой-СПб»
30.10.2018 10:33

«Главстрой Санкт-Петербург» выводит в продажу новый корпус в 21 квартале ЖК «Северная долина»

«Главстрой Санкт-Петербург» приступает к реализации жилья в 5-м корпусе, расположенном в 21 квартале жилого комплекса «Северная долина». На старте продаж стоимость квартир в корпусе составляет от 2,14 млн рублей.
ГК "КВС"
29.10.2018 17:10

В «Ясно.Янино» появилась прорезиненная детская площадка

Жители микрорайона «Ясно.Янино» обращались в управляющую компанию, социальные сети застройщика с просьбой организовать прорезиненное покрытие на детской площадке жилого комплекса. Компания «КВС» не осталась в стороне и откликнулась на данную просьбу.
ГК "КВС"
29.10.2018 16:50

Жителей «Континентов» ждет удивительный дизайн

Компания «КВС» совместно с архитектурной мастерской Цыцина разработала ландшафтный дизайн для ЖК «Континенты».
ГК "КВС"
29.10.2018 16:19

Квартиры с видом на первозданный лес

С 25 октября открывается продажа квартир в корпусе «Лесной» микрорайона «Новое Сертолово». Проектом предусмотрен большой выбор интересных квартир и планировочных решений.
ГК «Эталон»
29.10.2018 15:44

Строительство первой очереди квартала «Галактика» выходит на финишную прямую

АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») приступило к завершающему этапу строительства первой очереди квартала «Галактика», который возводится на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.
Ленстройтрест
29.10.2018 15:41

ГК «Ленстройтрест» – в финале конкурса «Доверие потребителя» 2018

Завершен второй этап интерактивного голосования за финалистов XI конкурса «Доверие потребителя», которое состоялось в рамках выставки «Ярмарка недвижимости».
ПСК
29.10.2018 12:21

Холдинг «ПСК» увеличит портфель реализуемой недвижимости в три раза в течение шести месяцев

В течение IV-II кв. 2018-2019 гг. «Петербургская Строительная Компания» («ПСК») планирует вывести на рынок Санкт-Петербурга 230 000 кв. м жилой недвижимости бизнес-класса.
ПАО «Группа ЛСР»
29.10.2018 12:00

«Группа ЛСР» выводит на рынок новый проект «Ручьи» в Санкт-Петербурге

«Группа ЛСР» объявляет о начале реализации масштабного проекта комфорт-класса «Ручьи», строительство которого началось в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. В продажу выведен первый дом жилого комплекса. Стартовая цена квадратного метра от 79 тыс. рублей
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
29.10.2018 11:48

Как тратят деньги жители трех городов

Проведя анализ собственной клиентской базы, Банк «Санкт-Петербург» выяснил, чем отличаются структуры трат петербуржцев, москвичей и калининградцев – жителей трех регионов, в которых присутствует банк.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.10.2018 17:04

Аэрофлот переходит на зимнее расписание полетов

Аэрофлот переходит на зимнее расписание, которое будет действовать с 28 октября 2018 года по 30 марта 2019 года.
Фото предоставлено ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
26.10.2018 16:16

Новый уровень правовой поддержки от ГАРАНТа

Профессиональная правовая поддержка в современном мире является залогом успешной и эффективной деятельности предприятия.