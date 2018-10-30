Простая математика апартаментов

Вложение в недвижимость было и остаётся одним из надёжных способом инвестирования в России. В последние несколько лет на рынке развивается новый формат - апартаменты

ПСК

Сейчас доходность от покупки квартиры ниже, чем в докризисный период, но она по-прежнему позволяет сберечь капитал. Купленные квадратные метры можно перепродать через три года (когда не нужно будет платить налог с продажи). Либо – и этот вариант более распространён ‒ можно сдавать недвижимость в аренду.

Апартаменты сдаются так же, как квартиры, но риски нивелируются опытом и портфелем заявок на аренду управляющей компании. По этой причине, например, в Санкт-Петербурге спрос на аренду в апарт-комплексах ежегодно растёт на 12%, а в обычных квартирах – падает на 5% уже несколько лет (по данным wordstat.yandex.ru, представленным в феврале 2018 года на конференции "Инновации рынка недвижимости"). Это легко объяснить.

«Плюс апартаментов в том, что стоимость квадратного метра на 15-20% ниже, чем в квартирах в том же районе, а годовая доходность может быть выше. Она сопоставима с коммерческой недвижимостью, но если при сдаче коммерческих помещений придётся самостоятельно и, вероятно, долго искать арендатора, то в апартаментах эту головную боль возьмёт на себя управляющая компания. Она же составляет программу доходности, где подробно расписывается прибыль от посуточной или долгосрочной аренды. Например, в апарт-комплексе Like «ПСК» доходность варьируется от 10,5 до 17,3%. Максимальная доходность возможна при посуточной сдаче с загрузкой 65-75% (подробнее с уловиями программ доходности можно ознакомиться на сайте https://like.house/investors). При таких условиях вложения могут окупиться за шесть лет. При долгосрочной аренде срок окупаемости будет чуть выше – 8,4 года», ‒ рассказывает генеральный директор «ПСК-Недвижимость» Сергей Мохнарь.

Как правило, именно соотношение риски-доходность в первую очередь привлекает инвесторов. По 10-бальной шкале риски вкладов в недвижимость можно оценить на два балла. Причем, они из категории макроэкономических, которые так или иначе присутствуют и в других инвестиционных моделях. А вот доходность акций или биржевых инвестиционных фондов (ETF), золота или драгметаллов зависит от пяти-семи факторов.

Таким образом, инвестиции в жилплощадь в новостройках подходят тем, кто хочет защитить от обесценивая свои сбережения. А для людей, желающих, помимо этого еще и заработать, разработан формат апартаментов с готовыми программами доходности.

Справка о компании "ПСК"

Комплекс LIKE - застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", проектная декларация на сайте https://like.house/documents