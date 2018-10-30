Ларец, сундук или скрыня. «Фонтанка» предлагает ЦИКу названия для хранилища голосов избирателей

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предложила выбрать новое название для избирательной урны и избирательного ящика. Такую идею она озвучила в ходе научно-практической конференции 29 октября.

По мнению главы ЦИК, слова «урна» и «ящик» ассоциируются с негативным подтекстом. «Давайте честно скажем, что когда говоришь «ящик», все думают, как бы не сыграть в этот ящик, когда урна – думают «прах из урны», – пояснила она.

Глава ЦИК объявила конкурс, победителю которого пообещала выделить из своих личных средств 77 тысяч рублей.

«Фонтанка» предлагает Элле Памфиловой свои варианты названия: избирательный сундук, ларец (ларчик – для переносных ящиков), скрыня, голосохранилище и избирательный короб.

Читателям «Фонтанки» мы предлагаем поучаствовать в конкурсе и прислать нам свои предложения на электронный адрес mail@fontanka.ru. Все присланные в редакцию варианты обязуемся отправить госпоже Памфиловой, а в случае победы варианта «Фонтанки» или ее читателей перечислить 77 тысяч рублей организации «Наблюдатели Петербурга».