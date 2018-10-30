Крейсер получил повреждения при затоплении дока. СК возбудил дело и показал фото с места ЧП

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» получил повреждения из-за инцидента с плавучим доком ПД-50, затонувшим в ночь на 30 октября на 82-м судоремонтном заводе в Мурманской области. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на «Интерфакс».

«Объемы ущерба мы сейчас оцениваем. На палубу упал кран, с высоты примерно 15 метров, понятно, что там есть и повреждения корпуса, и повреждения палубы, но, к счастью, это произошло на тех участках, которые не связаны с эксплуатацией какого-то «жизненно важного» оборудования крейсера», – приводит газета слова главы Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова, процитированные ТАСС.

Первый отдел по расследованию особо важных дел Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбудил уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Об этом информирует сайт управления. Сообщение проиллюстрировано фотографиями с места ЧП.

На месте работает следственно-оперативная группа Мурманского следственного отдела на транспорте, из аппарата СУ выехали сотрудники отдела криминалистики и следователь отдела по расследованию особо важных дел. Следователи, помимо всего прочего, дадут юридическую оценку действиям работодателя по обеспечению безопасности работников ДОКа.

По предварительной информации следствия, 29 октября 2018 года в результате нарушения правил технической эксплуатации судоподъемных сооружений произошло затопление ДОКа. Пострадали пять человек. Четырёх работников удалось извлечь из воды. С признаками обморожения они были доставлены в медицинское учреждение. Один человек считается пропавшим без вести.

По данным СМИ, судоремонтное сооружение частично ушло под воду, в результате чего на авианосец упал башенный кран (по другим данным – два крана, один из которых оказался на палубе «Адмирала Кузнецова»). По некоторым сведениям, при проведении работ произошел перебой в подаче электроэнергии, из-за чего цистерны плавдока переполнились, и он резко ушел под воду. Были эвакуированы около 70 человек.

На доке велся ремонт «Адмирала Кузнецова», контракт на строительные работы был заключен Минобороны с Центром судоремонта «Звездочка». Руководитель его пресс-службы Евгений Гладышев ранее заявил, что «матчасть корабля при нештатной ситуации не пострадала», отмечает «Коммерсантъ».