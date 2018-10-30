18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+0°C
/ Завтра: +5
$ 65.77р
74.79р
14:18 30.10.2018
Расширенный поиск

Строительство
Публикуется на правах рекламы
30.10.2018 10:33
Печать

«Главстрой Санкт-Петербург» выводит в продажу новый корпус в 21 квартале ЖК «Северная долина»

«Главстрой Санкт-Петербург» выводит в продажу новый корпус в 21 квартале ЖК «Северная долина»

«Главстрой-СПб»

«Главстрой Санкт-Петербург» приступает к реализации жилья в 5-м корпусе, расположенном в 21 квартале жилого комплекса «Северная долина». На старте продаж стоимость квартир в корпусе составляет от 2,14 млн рублей.

«Главстрой Санкт-Петербург» начинает продажу квартир в еще одном доме нового 21 квартала ЖК «Северная долина». В продажу поступает корпус №5 на 319 квартир, расположенный на ул. Шишкина. Он обладает целым рядом опций, наличие которых обеспечит комфорт клиентам с высокими требованиями к качеству жизни.

Общая площадь дома составит 19 029 кв. м, жилая – 14 025 кв. м. Высотность корпуса – 25 жилых этажей.

Стоимость квартир-студий начинается от 2,14 млн рублей. Однокомнатную квартиру можно приобрести от 3,13 млн рублей, двухкомнатную – от 4,11 млн рублей. Минимальная цена трехкомнатной квартиры составляет от 5,85 млн рублей. Цены актуальны при 100% оплате.

На выбор предлагается два вида отделки: темная – «Кофе с молоком» и светлая – «Ванильное небо».

Квартиры 21 квартала «Северной долины» обладают продуманными планировочными решениями. Закрытые дворы с системой «умный дом» обеспечат высокий уровень комфорта. Особое внимание уделено проектированию современного дизайна фасадов и мест общего пользования.

Планируемый срок ввода 5 корпуса – III квартал 2020 года.

Юлия Ружицкая, директор по продажам «Главстрой Санкт-Петербург»: «Каждый новый корпус 21 квартала жилого комплекса «Северная долина» вызывает высокий интерес среди покупателей. Всего несколько недель назад мы открыли продажи в третьем по счету доме, а уже сейчас приступаем к старту реализации квартир в четвертом доме 21 квартала. Покупатели ждут запуска в продажу новых домов, так как на старте есть возможность подобрать лучший вариант по своему вкусу: планировку, вид из окна, этаж. В нашем случае, выбор огромен. Всего на данный момент, на рынок выведено 1 019 квартир в домах повышенной комфортности 21 квартала «Северной долины»».

Справка о компании «Главстрой-СПб»

Район "Северная долина" – застройщик ООО "Главстрой-СПб",  проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/

 

Разместить "Новость компании" онлайн

Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
30.10.2018 11:38

Конференция ВЭД: только актуальные вопросы

Банк «Санкт-Петербург» совместно с деловым аналитическим изданием «Эксперт Северо-Запад» провёл четвёртую конференцию для участников внешнеэкономической деятельности «Валютные контракты в новых экономических реалиях. Последнее обновление».
«Главстрой-СПб»
30.10.2018 10:33

«Главстрой Санкт-Петербург» выводит в продажу новый корпус в 21 квартале ЖК «Северная долина»

«Главстрой Санкт-Петербург» приступает к реализации жилья в 5-м корпусе, расположенном в 21 квартале жилого комплекса «Северная долина». На старте продаж стоимость квартир в корпусе составляет от 2,14 млн рублей.
ГК "КВС"
29.10.2018 17:10

В «Ясно.Янино» появилась прорезиненная детская площадка

Жители микрорайона «Ясно.Янино» обращались в управляющую компанию, социальные сети застройщика с просьбой организовать прорезиненное покрытие на детской площадке жилого комплекса. Компания «КВС» не осталась в стороне и откликнулась на данную просьбу.
ГК "КВС"
29.10.2018 16:50

Жителей «Континентов» ждет удивительный дизайн

Компания «КВС» совместно с архитектурной мастерской Цыцина разработала ландшафтный дизайн для ЖК «Континенты».
ГК "КВС"
29.10.2018 16:19

Квартиры с видом на первозданный лес

С 25 октября открывается продажа квартир в корпусе «Лесной» микрорайона «Новое Сертолово». Проектом предусмотрен большой выбор интересных квартир и планировочных решений.
ГК «Эталон»
29.10.2018 15:44

Строительство первой очереди квартала «Галактика» выходит на финишную прямую

АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») приступило к завершающему этапу строительства первой очереди квартала «Галактика», который возводится на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.
Ленстройтрест
29.10.2018 15:41

ГК «Ленстройтрест» – в финале конкурса «Доверие потребителя» 2018

Завершен второй этап интерактивного голосования за финалистов XI конкурса «Доверие потребителя», которое состоялось в рамках выставки «Ярмарка недвижимости».
ПСК
29.10.2018 12:21

Холдинг «ПСК» увеличит портфель реализуемой недвижимости в три раза в течение шести месяцев

В течение IV-II кв. 2018-2019 гг. «Петербургская Строительная Компания» («ПСК») планирует вывести на рынок Санкт-Петербурга 230 000 кв. м жилой недвижимости бизнес-класса.
ПАО «Группа ЛСР»
29.10.2018 12:00

«Группа ЛСР» выводит на рынок новый проект «Ручьи» в Санкт-Петербурге

«Группа ЛСР» объявляет о начале реализации масштабного проекта комфорт-класса «Ручьи», строительство которого началось в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. В продажу выведен первый дом жилого комплекса. Стартовая цена квадратного метра от 79 тыс. рублей
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
29.10.2018 11:48

Как тратят деньги жители трех городов

Проведя анализ собственной клиентской базы, Банк «Санкт-Петербург» выяснил, чем отличаются структуры трат петербуржцев, москвичей и калининградцев – жителей трех регионов, в которых присутствует банк.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.10.2018 17:04

Аэрофлот переходит на зимнее расписание полетов

Аэрофлот переходит на зимнее расписание, которое будет действовать с 28 октября 2018 года по 30 марта 2019 года.
Фото предоставлено ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
26.10.2018 16:16

Новый уровень правовой поддержки от ГАРАНТа

Профессиональная правовая поддержка в современном мире является залогом успешной и эффективной деятельности предприятия.