«Главстрой Санкт-Петербург» выводит в продажу новый корпус в 21 квартале ЖК «Северная долина»

«Главстрой-СПб»

«Главстрой Санкт-Петербург» приступает к реализации жилья в 5-м корпусе, расположенном в 21 квартале жилого комплекса «Северная долина». На старте продаж стоимость квартир в корпусе составляет от 2,14 млн рублей.

«Главстрой Санкт-Петербург» начинает продажу квартир в еще одном доме нового 21 квартала ЖК «Северная долина». В продажу поступает корпус №5 на 319 квартир, расположенный на ул. Шишкина. Он обладает целым рядом опций, наличие которых обеспечит комфорт клиентам с высокими требованиями к качеству жизни.

Общая площадь дома составит 19 029 кв. м, жилая – 14 025 кв. м. Высотность корпуса – 25 жилых этажей.

Стоимость квартир-студий начинается от 2,14 млн рублей. Однокомнатную квартиру можно приобрести от 3,13 млн рублей, двухкомнатную – от 4,11 млн рублей. Минимальная цена трехкомнатной квартиры составляет от 5,85 млн рублей. Цены актуальны при 100% оплате.

На выбор предлагается два вида отделки: темная – «Кофе с молоком» и светлая – «Ванильное небо».

Квартиры 21 квартала «Северной долины» обладают продуманными планировочными решениями. Закрытые дворы с системой «умный дом» обеспечат высокий уровень комфорта. Особое внимание уделено проектированию современного дизайна фасадов и мест общего пользования.

Планируемый срок ввода 5 корпуса – III квартал 2020 года.

Юлия Ружицкая, директор по продажам «Главстрой Санкт-Петербург»: «Каждый новый корпус 21 квартала жилого комплекса «Северная долина» вызывает высокий интерес среди покупателей. Всего несколько недель назад мы открыли продажи в третьем по счету доме, а уже сейчас приступаем к старту реализации квартир в четвертом доме 21 квартала. Покупатели ждут запуска в продажу новых домов, так как на старте есть возможность подобрать лучший вариант по своему вкусу: планировку, вид из окна, этаж. В нашем случае, выбор огромен. Всего на данный момент, на рынок выведено 1 019 квартир в домах повышенной комфортности 21 квартала «Северной долины»».

Справка о компании «Главстрой-СПб»

Район "Северная долина" – застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/.