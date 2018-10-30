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Бизнес-трибуна
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30.10.2018 15:05
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Онлайн-кассы для малого бизнеса и ИП

Летом 2019 года малые предприятия из сферы услуг и ИП без наемных сотрудников должны будут перейти на онлайн-кассы. Что к чему, разбираемся с компанией «Эвотор».

Онлайн-кассы для малого бизнеса и ИП

Фото предоставлено компанией "Эвотор"

В 2016 году стартовала кассовая реформа 54-ФЗ, которая предписала всем магазинам, ресторанам, кафе и предприятиям сферы услуг работать на онлайн-кассах. Онлайн-кассы передают данные о покупках напрямую в налоговую и государство получает отчетность в режиме онлайн.

Крупные и небольшие компании уже перешли на онлайн-кассы, а летом 2019 года придет очередь и для малых предприятий работающих в сфере услуг. Это парикмахерские и салоны красоты, автомойки и автосервисы, различные мастерские — от ремонта обуви до ремонта компьютеров и сотовых телефонов, швейные ателье и химчистки, курьерские службы и билетные кассы, страховые агенты, строительные рынки и бригады. Также онлайн-касса нужна владельцам ИП без наемных сотрудников.

Photo by Kenny Luo on Unsplash
Photo by Kenny Luo on Unsplash

Компаниям, относящимся к микробизнесу сложно перестроиться быстро, поэтому обязанность установить новые кассы коснулась их в последнюю очередь. Уже сейчас владельцам небольших компаний пришло время начать изучать рынок онлайн-касс, чтобы выбрать для себя оптимальный вариант.

Среди онлайн-касс есть разные устройства: более современные и функциональные или попроще. Необходимый минимум — касса должна пробивать чеки и передавать данные в налоговую через специальный модуль внутри (фискальный накопитель) и оператора фискальных данных. Если этого не будет, то налоговая будет штрафовать.

Одним из лидеров рынка онлайн-касс, по итогам двух волн реформы, стала компания «Эвотор». Она одной из первых начала работать в сегменте малого бизнеса и фокусируется именно на работе с предпринимателями, внимательно изучив все их задачи и «боли».

Фото предоставлено компанией "Эвотор"
Фото предоставлено компанией "Эвотор"

Современные онлайн–кассы, или смарт-терминалы — это эстетически приятные и компактные планшеты, очень удобные для небольших точек. Кассы используют привычную операционную систему — Android, просты и интуитивно понятны в действии. Научиться обращению с ним не сложнее, чем освоить новую модель телефона. Фискальный накопитель, как правило, в смарт-терминал уже встроен. Не представляет сложности и заключение договора с оператором фискальных данных. Cогласно рейтингу CNews Analytics, крупнейший из них — «Платформа ОФД», его услуги чаще других выбирали предприниматели в ходе первых двух волн реформы.

Что есть на «умных» кассах помимо обязательной функции передачи информации о платежах в налоговую?

Во-первых, личный кабинет, который доступен и с ноутбука, и с телефона. В нем предприниматель видит все, что происходит с бизнесом — во сколько точка начала работу, во сколько закончила, какова сумма выручки, какие товары или услуги проданы и т.д.

Во-вторых — доступ к сервисам. Помимо собственно смарт-терминала, «Эвотор» первым на рынке стал внедрять технологию маркетплейса — это магазин приложений. Различные сервисы находятся в облаке, их можно просто скачать на кассу и пользоваться так же, как приложениями для смартфона. Компания работает с более чем 1000 разработчиков и на сегодня в «Эвотор.Маркете» размещены более 300 приложений под разные виды деятельности и разные задачи бизнеса.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Приложение может обозначить предприятие услуг на Яндекс.Картах, помочь вести запись клиентов, собирать и хранить информацию о них и создавать программы лояльности, вести учет материалов, видеть их расход и своевременно заказывать, вести бухгалтерию и учет выполненных работ, контролировать сотрудников и многое другое.

Любой предприниматель способен настроить онлайн-кассу под свой бизнес, а «Эвотор» будет регулярно сообщать, какие новые сервисы появились для салонов красоты, химчисток или служб курьерской доставки.

Photo by Waldemar Brandt on Unsplash
Photo by Waldemar Brandt on Unsplash

С помощью смарт-терминалов «Эвотор» можно получить дополнительный заработок, подключив приём платежей за мобильную связь или коммуналку.

Скачав соответствующее приложение, можно подключить эквайринг — приём банковских карт: расплачиваться «пластиком» россиянам все привычнее, а средний чек по картам в среднем в 1,8 раз больше, чем при оплате наличными.

Photo by rawpixel on Unsplash
Photo by rawpixel on Unsplash

На чеке можно напечатать информацию об акциях — более 24% клиентов, которые увидели рекламу на чеке, возвращаются за повторными покупками и приводят с собой новых покупателей.

Смарт-терминалы позволяют гибко реагировать на изменения в законодательстве.1 июля 2018 правительство запустило систему учета ветеринарных сертификатов «Меркурий». Устройства «Эвотор» уже были готовы взаимодействовать с этой системой.
Если какие-то нововведения появятся в сфере услуг, устройство подстроится к ним в режиме онлайн.

Еще один плюс своевременной установки онлайн-кассы — у налоговой пропадает надобность в организации внеплановых проверок бизнеса: информация доступна онлайн и на компанию обращают внимание только если есть какие-либо нарушения.

Взамен калькуляторов, тетрадок и экселевских таблиц бизнес получает удобный инструмент, который поможет предпринимателю решать самые разные задачи. И самое главное — экономить время и силы для себя, своей семьи и дальнейшего развития дела.

 

 

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