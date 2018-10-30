На Кондратьевском ночью подожгли «БМВ» ресторатора. Машина выгорела полностью

Автомобиль петербурженки сгорел поздней ночью 30 октября в Калининском районе. Камеры видеонаблюдения зафиксировали мстительного пиромана.

Как стало известно «Фонтанке», сообщение о полыхающих машинах во дворе дома на Кондратьевском проспекте, 63/2, поступило от местной жительницы в 1:25. На месте выяснилось, что пострадали два авто. Первая легковушка – «БМВ», выгорела полностью. Вторая – «Ниссан Терано», пострадала наполовину.

Просмотр записей с камер видеонаблюдения установил, что машины подожгли. Злоумышленник был нацелен на серый «БМВ». Неизвестный мужчина, чье лицо скрывал капюшон пуховика, подложил под авто некий предмет, после чего из-под капота вырвался огонь. По данным «Фонтанки», иномарка принадлежит 30-летней петербурженке, которая ранее являлась совладелицей ресторанного бизнеса на одном из курортов Ленобласти.