Беглов изменил повестку заседания правительства Петербурга и попросил проработать половину вопросов

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов изменил повестку очередного заседания правительства 30 октября. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», градоначальник счёл вопросы, касающиеся утверждения проектов планировки территорий и строительства объектов недвижимости, не проработанными.

«Я бы предложил снять вопросы и более детально их проработать», – заявил врио губернатора.

Таким образом, повестка очередного заседания сократилась вдвое. Членам правительства предстоит рассмотреть вопросы о внесении изменений в Генеральный план и рассмотреть законопроект о налогах и сборах.

Отметим, что в прошлый раз Беглов также отказался утверждать ряд строительных вопросов, заявив, что в них надо разобраться.