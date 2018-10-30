Сотрудник дилерского центра поменял пробитое колесо на Науки за 1,7 миллиона рублей. Пока возился с домкратом, из машины вытащили деньги

20-летний сотрудник дилерского центра Mercedes-Benz вышел поменять пробитое колесо, а когда вернулся в машину, понял, что с заднего сиденья пропала сумка с крупной суммой.

По данным «Фонтанки», кража произошла около шести вечера в понедельник, 29 октября, в Калининском районе. Молодой сотрудник дилерского центра Mercedes-Benz в Петербурге пробил колесо служебной машины на проспекте Науки и вышел, чтобы его заменить. Когда водитель закончил возиться с домкратом, он вернулся в машину и понял – у него украли борсетку с правами, паспортом, ключами от квартиры и 1 700 000 рублей, одолженными другом.

Видеорегистратора в машине не было, сам водитель похитителей не видел. В полиции он сказал лишь, что заметил останавливавшуюся впереди «Шкоду».