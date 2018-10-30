Петербурженка пострадала от рук невменяемого с шилом. Спасаясь от ударов по голове, женщина запрыгнула в трамвай

Петербурженке пришлось убегать от мужчины с шилом, который пытался проткнуть ей голову утром на трамвайной остановке в Калининском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», инцидент произошел около девяти утра 29 октября в районе пересечения проспекта Науки и улицы Обручевых. На женщину пятидесяти лет напал неизвестный мужчина лет 50-60. Из кармана тёмного спортивного костюма злоумышленник достал шило и начал наносить удары по голове прохожей. Пострадавшая закрылась руками и запрыгнула в подошедший на остановку трамвай.

Напуганная петербурженка доехала до начала Тихорецкого проспекта, где ей была вызвана скорая помощь. Судя по всему, неадекватный мужчина так и не смог ни разу попасть своим шилом в голову жертвы, так как женщина отделалась ушибами и испугом. В удовлетворительном состоянии её отпустили домой.

Известно, что нападавшего сопровождала пенсионерка. Возможно, его мать. Почему она не остановила своего компаньона по прогулке – неизвестно.